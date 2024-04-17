"Вырвать у России ядерное жало". Почему США заговорили о возврате к исполнению ДСНВ

Пуск из подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс" с космодрома Плесецк по полигону Кура во время учений "Гром-2022".

Полковник Ходаренок: инициативы США о возврате к ДСНВ нужно оставить без ответа

В США заявили о желании и готовности отменить свои контрмеры и вернуться к полному соблюдению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), если и когда Россия также вернется к соблюдению своих обязательств в рамках данного договора. Почему такие предложения прозвучали именно сейчас и какие цели преследует Вашингтон, говоря о соглашении по контролю над вооружениями, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Кому выгоден контроль за вооружениями?

Государственный департамент США опубликовал доклад о соблюдении странами соглашений по контролю над вооружениями, в котором назвал условия отказа от контрмер, принятых по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений. В ведомстве подчеркнули, что это произойдет, если Россия вернется к соблюдению всех своих обязательств в рамках ДСНВ.

Для начала вкратце напомним историю некоторых соглашений в сфере сокращения и контроля за вооружениями. По большому счету, они не принесли нашей стране в течение последних десятилетий ничего, кроме вреда, причем вреда долговременного.

В этом плане достаточно вспомнить только ДРСМД - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.

В итоге наша страна лишилась крайне нужных типов и образцов вооружения и военной техники. И возникают вполне естественные вопросы - а что в результате после прошедших сорока лет стало лучше? Где и что укрепилось? Усилилась ли безопасность нашего государства? На все эти вопросы ответ может быть только отрицательный. А крайне нужных ракет для обороноспособности страны не стало.

К слову говоря, ракеты средней и меньшей дальности не так критичны для США, отделенных от остального мира двумя океанами. А вот для обеспечения национальной безопасности России это крайне важный тип оружия. Опять-таки, все соседние с Россией государства обладают ракетами средней и меньшей дальности - Северная Корея, Китай, Индия, Пакистан, Иран. И не изъявляют ни малейшей готовности вступить в какие-либо переговоры по этому классу вооружений.

А наша страна на исходе 1980-х годов уничтожила 1846 ракетных комплексов, в три раза больше, чем США по ДРСМД. И ведь ликвидировал свою технику Советский Союз (под влиянием США) самым варварским способом - в основном методом подрыва.

Вслед за ДРСМД последовал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в июле 1991 года. Согласно СНВ-1, у нас вновь взрывали, резали, уничтожали свою технику (овеществленный труд советского народа, между прочим), заливали стартовые позиции и шахтные пусковые установки баллистических ракет железобетоном. И что в итоге? Где положительный результат по прошествии более 30 лет?

Да опять, по большому счету, в сухом остатке разве что ноль. А в США, в частности, в то же время свои ядерные боеголовки и вторые ступени ракет не утилизировали, а складировали, за счет чего и был создан так называемый «возвратный потенциал».

Слава Богу, в свое время у нас хватило ума не ратифицировать крайне ущербный для национальной безопасности нашей страны СНВ-2. До недавнего времени действовал СНВ-3. Он был подписан 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предполагало сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц.

Но 21 февраля 2023 года Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию заявил о приостановке участия России в договоре из-за враждебного курса Соединенных Штатов и участия западных стран в конфликте на Украине.

В свою очередь, МИД России указывал, что Москва готова возобновить диалог по ДСНВ только в том случае, если США откажутся от враждебного курса и желания нанести России стратегическое поражение.

Помимо всего прочего напомним, что только за последнее время Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Договоров по ПРО, РСМД и открытому небу. Теперь нам предлагается вернуться к ДСНВ.

Почему именно сейчас заговорили о СНВ-3?

В марте 2024 года постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о готовности к переговорам по контролю над вооружениями. США готовы вести с Россией и Китаем двусторонние переговоры по контролю над вооружениями прямо сейчас и без предварительных условий. По ее словам, Москве и Пекину нужно лишь ответить согласием. В Вашингтоне считают, что возглавить этот процесс сокращения должны обладатели крупнейших ядерных арсеналов - Соединенные Штаты и Российская Федерация.

А вот это более чем спорное предложение. К примеру, в годы существования СССР в ходе изучения общественных наук один из самых популярных вопросов на соответствующих экзаменах был: «Что в настоящее время является основным содержанием современной эпохи?» И правильный ответ был таким: «Основным содержанием современной эпохи является противоборство между капитализмом и социализмом, а лидерами соответствующих общественно-экономических формаций являются США и СССР».

Сегодня соревнование между США и СССР далеко не является основным содержанием современной эпохи. И возглавлять процесс сокращения ядерных вооружений отнюдь не должна Российская Федерация. Помимо нашей страны, членами ядерного клуба в настоящее время являются и много других государств - КНДР, Китай, Индия, Пакистан, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты и Израиль.

Казалось бы, всем этим странам надо сесть за круглый стол и отработать соответствующий документ. Россия же может подключиться к этому процессу и в последнюю очередь (то, что у Москвы достаточно крупный ядерный арсенал, роли в этом плане не играет). Однако высказанное в самых дипломатических тонах предложение подключиться к подобному процессу, к примеру, Китаю, вызывает достаточно резкое неприятие в Пекине. Не демонстрируют подобных желаний и другие члены ядерного клуба. Поэтому нет абсолютно никакой необходимости и России быть здесь впереди планеты всей.

А нажим Вашингтона на Москву в плане возглавить процесс сокращения ядерных вооружений может свидетельствовать только об одном - императивном желании США вырвать у России ядерное жало.

А ответ на вопрос, почему в Вашингтоне озаботились этой проблемой именно в последнее время, скорее всего, заключается в следующем - у Москвы появляются новые типы вооружений (к примеру, гиперзвук), сравнимые по своему разрушительному воздействию на гипотетических противников с ядерными боеприпасами.

Поэтому возможная линия поведения нашей страны в связи с предложениями Вашингтона по сокращению стратегических наступательных вооружений может выглядеть следующим образом - инициативы США оставить без ответа и ни к каким переговорам и консультациям в области ДСНВ не приступать.

Вопрос в связи с ДСНВ можно сегодня ставить только в такой плоскости: утром со стороны коллективного Запада снятие всех ранее наложенных санкций, отказ США и их союзников от враждебного курса и желания нанести России стратегическое поражение, в обед - начало консультаций по ДСНВ.

И никакого другого варианта. Если нет - то для начала возобновление подземных ядерных испытаний, а в продолжение темы - проведение летно-тактических учений Дальней авиации ВКС РФ с воздушными ядерными взрывами на полигоне Новая Земля.

И в заключении несколько слов относительно заявления Государственного департамента США о том, что Вашингтон продолжает заблаговременно уведомлять Москву о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет, запущенных с подводных лодок (БРПЛ). Тут надо заметить, что с обеих сторон этот процесс будет продолжаться в любом случае, вне зависимости от дебатов по ДСНВ.

Дело в том, что и Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) России, и Система предупреждения о ракетно-ядерном ударе США (СПРЯУ) без подобных уведомлений могут принять даже одиночный пуск МБР и БРПЛ за начало массированного ракетно-ядерного удара и выдать соответствующий сигнал первым лицам обоих государств «ракетная атака» со всеми вытекающими последствиями. Так что заблаговременные уведомления Вашингтона о запуске своих изделий отнюдь не жест доброй воли и какой-либо знак добрососедства.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок