СТАН импортозаместил фрезерные станки для предприятий авиастроения и оборонной промышленности

Холдинг «СТАН» Госкорпорации Ростех разработал фрезерные станки для предприятий авиа-, двигателестроения и оборонно-промышленного комплекса. Их серийное производство будет налажено на мощностях одного из крупнейших предприятий СТАНа – стерлитамакском НПО «Станкостроение», которое станет выпускать до 60 единиц новых моделей ежегодно.

Ассортимент оборудования СТАНа пополнился вертикальными фрезерными центрами VMB63 и VMB70. Обе модели позволяют производить сверление деталей, нарезание резьбы, прямолинейное и контурное фрезерование, растачивание отверстий и канавок в них и другие операции.

Пятиосевой станок VMB63 изготавливает детали сложной формы диаметром 630х400 мм. Обработка детали сразу по пяти осям координат избавляет от необходимости переустанавливать деталь на рабочей поверхности. Это значительно ускоряет процесс и обеспечивает высокую точность.

Трехосевой центр VMB70 выполняет силовую фрезерную обработку заготовок размером до 1400х700х700 мм из конструкционных сталей и легированных сплавов. По сравнению с прежней версией станка он обладает усиленной конструкцией и более жесткой станиной, а также большей эргономичностью.

«К 2030 году более половины всего объема поставок на российский рынок должны обеспечивать отечественные производители. Для выполнения этой задачи станкостроительное направление Ростеха планомерно наращивает производственную эффективность, скорость и объем выпуска продукции. В следующем году на производственной площадке СТАНа в Стерлитамаке планируется запустить серийный выпуск новых обрабатывающих центров. Мощности завода позволяют производить до 30 единиц каждой модели ежегодно», – сказал управляющий директор Госкорпорации Ростех по станкостроению и особым проектам Семён Якубов.

В рамках программы импортозамещения новые модели станков оснастят отечественными комплектующими. Необходимые узлы и агрегаты будут производиться на собственных мощностях СТАНа, в том числе в Стерлитамаке, – станины, транспортеры для стружки, наклонно-поворотные столы, инструментальные магазины, корпусные детали и модернизированная кабинетная защита.

Опытные образцы моделей VMB63 и VMB70, а также ключевые узлы и компоненты СТАНа будут представлены в мае на выставке «Металлообработка–2024».