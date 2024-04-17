Имеет уникальную многорычажную подвеску: представлен тяжелый вариант бронетранспортера Piranha

Источник изображения: topwar.ru

Компания GDELS, европейское подразделение General Dynamics, представила тяжелый вариант бронетранспортера Piranha, разработанного в Швейцарии в 1970-х годах и с тех пор прошедшего несколько этапов модернизации.

Новый образец с колесной формулой 10х10 и весом до 40 тонн получил обозначение Piranha HMC (Heavy Mission Carrier). Как указывается в издании EDR Magazine, машина оснащена технологически передовой ходовой частью – полноприводной трансмиссией с усилителем руля и уникальной многорычажной подвеской (MLS) с 1-й, 2-й, 4-й и 5-й торсионными осями. В итоге БТР, как утверждается, имеет превосходную проходимость и способен преодолевать траншеи. Дистанция разворота составляет всего 18 метров.

Источник изображения: topwar.ru

Платформа в состоянии нести нагрузку массой до 17 тонн. Это позволяет ей выступать в качестве носителя различных типов боевых систем, от автоматических пушек и гаубиц до средств ПВО.

Источник изображения: topwar.ru

Так, недавно в социальных сетях появились фотографии, демонстрирующие Piranhe HMC в варианте самоходного орудия с артиллерийским модулем RCH 155, который ранее получила перспективная немецкая колесная САУ, создаваемая на базе БТР Boxer. Piranhe HMC в роли самоходки призвана заменить M109 KAWEST швейцарской армии. Решение по этому поводу планируется принять в 2025 году.