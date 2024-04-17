Войти
Военное обозрение

Имеет уникальную многорычажную подвеску: представлен тяжелый вариант бронетранспортера Piranha

417
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Компания GDELS, европейское подразделение General Dynamics, представила тяжелый вариант бронетранспортера Piranha, разработанного в Швейцарии в 1970-х годах и с тех пор прошедшего несколько этапов модернизации.

Новый образец с колесной формулой 10х10 и весом до 40 тонн получил обозначение Piranha HMC (Heavy Mission Carrier). Как указывается в издании EDR Magazine, машина оснащена технологически передовой ходовой частью – полноприводной трансмиссией с усилителем руля и уникальной многорычажной подвеской (MLS) с 1-й, 2-й, 4-й и 5-й торсионными осями. В итоге БТР, как утверждается, имеет превосходную проходимость и способен преодолевать траншеи. Дистанция разворота составляет всего 18 метров.

Источник изображения: topwar.ru

Платформа в состоянии нести нагрузку массой до 17 тонн. Это позволяет ей выступать в качестве носителя различных типов боевых систем, от автоматических пушек и гаубиц до средств ПВО.

Источник изображения: topwar.ru

Так, недавно в социальных сетях появились фотографии, демонстрирующие Piranhe HMC в варианте самоходного орудия с артиллерийским модулем RCH 155, который ранее получила перспективная немецкая колесная САУ, создаваемая на базе БТР Boxer. Piranhe HMC в роли самоходки призвана заменить M109 KAWEST швейцарской армии. Решение по этому поводу планируется принять в 2025 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Швейцария
Продукция
Boxer GTK
M109
Компании
General Dynamics
Проекты
Piranha
Похожие новости
07.06.2018
Болгарский тендер на колесный бронетранспортер
30.05.2016
Французская колесная боевая бронированная машина VBCI
23.12.2013
Атомный дебют
05.12.2012
Бронеколесный ходовой товар
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
15.09.2009
Самоходные артиллерийские установки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.04 17:06
  • 39
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 17.04 16:09
  • 208
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 17.04 16:04
  • 73
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 17.04 15:21
  • 1
ВМС США развертывают наземную подвижную пусковую установку ракет SM-6
  • 17.04 15:18
  • 0
«Коалиция бронетанковых возможностей» – это ползучая интервенция НАТО
  • 17.04 12:19
  • 865
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.04 11:03
  • 79
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 17.04 09:13
  • 2
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке
  • 17.04 02:42
  • 1
Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны
  • 16.04 22:51
  • 0
Об Украине и Израиле. Не-элитный взгляд из США.
  • 16.04 17:33
  • 115
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 16.04 15:22
  • 2
Ответ на пост Razgon'а (важные IMHO вопросы)
  • 16.04 12:10
  • 1
Перспективная ракета "Амур-СПГ" сможет повторно использоваться от 50 до 100 раз
  • 16.04 11:28
  • 0
Поляки не могут разобраться, как же летать на южнокорейских самолётах FA-50
  • 16.04 09:24
  • 14
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35