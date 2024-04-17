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ТАСС

Боррель: Запад не может создать на Украине систему ПВО, аналогичную "Железному куполу"

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Перехват ракет системой «Железный купол»
Перехват ракет системой «Железный купол».
Источник изображения: Amir Cohen / Reuters

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности напомнил, что тема поставок средств ПВО для Киева вынесена на повестку дня заседания министров иностранных дел и обороны ЕС

БРЮССЕЛЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Западные страны не могут создать на Украине систему ПВО, аналогичную израильскому "Железному куполу". Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции после неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в формате онлайн.

"Нужно понимать, что система "Железный купол" создавалась десятилетиями. Даже если бы у нас были ресурсы [для создания такой системы на Украине], это невозможно сделать в короткий срок", - сказал он, отвечая на вопросы украинских журналистов.

Боррель также напомнил, что тема поставок средств ПВО для Киева вынесена на повестку дня заседания министров иностранных дел и обороны ЕС, которое пройдет 22 апреля в Брюсселе.

По его словам, США и Великобритания не могут участвовать в отражении ракетных атак на Украине по примеру Израиля, поскольку на Украине нет американских и британских военных баз, которым бы угрожали эти ракеты. "США и Великобритания не могут сбивать на Украине ракеты так же, как на Ближнем Востоке. На Украине нет [американских и британских] военных баз, которым бы могли угрожать эти ракеты", - сказал Боррель. 

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Великобритания
Израиль
США
Украина
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