СМИ: в Латвии одобрили решение направить Украине первую партию дронов

Когда именно БПЛА поступят на Украину, премьер-министр республики Эвика Силиня не уточнила

ВИЛЬНЮС, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство Латвии одобрило решение направить Украине "в ближайшее время" первую партию дронов. Об этом сообщил портал Delfi.

По его информации, премьер-министр республики Эвика Силиня во вторник проинформировала об этом журналистов. Когда именно БПЛА поступят на Украину, она не уточнила.

Как отмечает портал, всего латвийские власти намерены тратить на обеспечение Киева беспилотниками €10 млн в год. Согласно Delfi, так называемая коалиция дронов из 14 стран, которую возглавляет Латвия, планируют передать Киеву 1 млн БПЛА к 24 февраля 2025 года.