Москва и Пекин провели консультации по борьбе с международным терроризмом

МИД РФ: Россия и КНР провели консультации по борьбе с международным терроризмом
МОСКВА, 16 апреля/ Радио Sputnik. В Пекине прошли российско-китайские консультации по вопросам борьбы с международным терроризмом, сообщило Министерство иностранных дел РФ.
Кроме того, китайские партнеры выступили с решительным осуждением теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" и отметили важность совместной борьбы с террористической угрозой, добавили в МИД.
Москва и Пекин согласились в близости подходов по широкому кругу вопросов контртеррористической повестки, а также выразили заинтересованность в дальнейшей работе по обеспечению безопасности как региональной, так и глобальной.
Радио Sputnik сообщало, что следствие установило связь террористов в "Крокусе" с Украиной.