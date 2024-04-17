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РИА Новости

Москва и Пекин провели консультации по борьбе с международным терроризмом

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Флаги КНР и России. Архивное фото
Флаги КНР и России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МИД РФ: Россия и КНР провели консультации по борьбе с международным терроризмом

МОСКВА, 16 апреля/ Радио Sputnik. В Пекине прошли российско-китайские консультации по вопросам борьбы с международным терроризмом, сообщило Министерство иностранных дел РФ.

"11 апреля в Пекине состоялись российско-китайские консультации по вопросам борьбы с международным терроризмом на уровне руководителей профильных департаментов министерств иностранных дел. <...> Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по оценке угроз безопасности, в том числе на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и в Афганистане, обсудили планы по активизации российско-китайского профильного взаимодействия по двусторонней линии и в рамках международных организаций, включая ООН, БРИКС и ШОС", – говорится в пресс-релизе российского министерства.

Кроме того, китайские партнеры выступили с решительным осуждением теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" и отметили важность совместной борьбы с террористической угрозой, добавили в МИД.

Москва и Пекин согласились в близости подходов по широкому кругу вопросов контртеррористической повестки, а также выразили заинтересованность в дальнейшей работе по обеспечению безопасности как региональной, так и глобальной.

Радио Sputnik сообщало, что следствие установило связь террористов в "Крокусе" с Украиной.

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