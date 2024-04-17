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РИА Новости

Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны

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Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов.
Источник изображения: © РИА Новости

Апты Алаудинов назначен замглавы ГУ по военно-политической работе МО России

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов назначен замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ.

"Указом президента РФ дорогой брат, генерал-майор командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, назначен заместителем начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ и освобожден от ранее занимаемой должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ. Я с большим удовольствием поздравляю его с этим значимым событием", - написал он в Telegram-канале.

Кадыров отметил, что Алаудинов продолжит свою деятельность в должности командира спецназа "Ахмат".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Рамзан Кадыров
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1 комментарий
№1
17.04.2024 02:42
Замполитами в ГРОВД всех поставить ветеранов СВО, от мигрантов и малолетних гопников(они перешли в наркобарыги в учебных заведениях). Подчинить школьных вахтеров заместо больных ожирением теток, боящихся нарушить закон о неприкосновенности детей- преступников.
0
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