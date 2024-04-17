Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны

Апты Алаудинов назначен замглавы ГУ по военно-политической работе МО России

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов назначен замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ.

"Указом президента РФ дорогой брат, генерал-майор командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, назначен заместителем начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ и освобожден от ранее занимаемой должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ. Я с большим удовольствием поздравляю его с этим значимым событием", - написал он в Telegram-канале.

Кадыров отметил, что Алаудинов продолжит свою деятельность в должности командира спецназа "Ахмат".