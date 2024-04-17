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ТАСС

Космический аппарат "Аист-2Д" завершил работу на орбите

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Макет малого космического аппарата Аист-2Д
Макет малого космического аппарата Аист-2Д.
Источник изображения: Доминик Бутен/ ТАСС

Спутник проработал на орбите почти восемь лет

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Спутник дистанционного зондирования Земли "Аист-2Д" спустя почти восемь лет существования на орбите прекратил работу, сообщили в Роскосмосе.

"Космический помощник "Аист-2Д": успешное завершение работы. Спутник проработал на орбите почти восемь лет - более чем в два раза превысив заявленный срок активного существования!" - заявили в госкорпорации.

Отмечается, что запущенный в 2016 году "Аист" отснял более 93 млн кв. км - он осуществлял мониторинг разрушений инфраструктуры, выявлял места незаконной добычи полезных ископаемых и свалки отходов, а также отслеживал пожары, извержения и наводнения.

"Сейчас специалисты РКЦ "Прогресс" продолжают работу над проектом космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки "Аист" (два малых "Аиста-2Т") для съемки земной поверхности", - добавили в Роскосмосе.

О том, что "Аист-2Д" прекратит существование этой весной, в ноябре сообщал директор института авиационной и ракетно-космической техники Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева Иван Ткаченко.

Научно-образовательный аппарат "Аист-2Д", разработанный Самарским университетом и Ракетно-космическим центром "Прогресс", был запущен и выведен на орбиту в апреле 2016 года в рамках первого в истории пуска с космодрома Восточный. Он предназначен для дистанционного зондирования Земли в видимом диапазоне, а также для проведения научных экспериментов. Целевая аппаратура позволяет получить снимки поверхности Земли с пространственным разрешением до 1,5 м в панхроматическом диапазоне. Масса платформы спутника - около 250 кг, с учетом целевой и научной аппаратуры общая масса аппарата составляет более 530 кг. 

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Роскосмос
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