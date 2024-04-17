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ТАСС

Дания дополнительно выделит $313,7 млн на военную поддержку Украины

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Флаг Дании
Флаг Дании.
Источник изображения: © Fotolia / uhotti

Средства пойдут на инвестиции в оборонную промышленность Украины, ВМФ, закупки вооружения и боеприпасов

СТОКГОЛЬМ, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство Дании направит Украине 17-й пакет помощи на сумму в размере 2,2 млрд крон ($313,7 млн). Как сообщило министерство обороны королевства, этот шаг был сделан в целях расширения оборонно-промышленного сотрудничества Копенгагена с Киевом.

Средства пойдут на инвестиции в оборонную промышленность Украины, ВМФ, закупки вооружения и боеприпасов, а также на беспилотники и производство компонентов ракет в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией.

"17-й пакет поддержки ориентирован на расширение оборонно-промышленного сотрудничества с Украиной, которое происходит на фоне растущей потребности в укреплении и наращивании украинского производства артиллерийских орудий, ракет и беспилотников", - прокомментировал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен. По его мнению, это сотрудничество "поможет изменить ситуацию на поле боя".

Правительство приняло решение о военной поддержке Украины на общую сумму в размере 41,4 млрд крон ($5,9 млрд) в период с 2022 по 2028 год. Из них около 23,1 млрд крон ($3,29 млрд) останутся в резерве фонда "Украина". 

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Страны
Дания
Нидерланды
Украина
Чехия
Проекты
БПЛА
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