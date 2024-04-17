Главы Минобороны США и КНР обсудили в первом разговоре ситуацию на Украине

Также Ллойд Остин и Дун Цзюнь рассмотрели ситуацию в Южно-Китайском море

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин в первом разговоре с министром обороны Китая Дун Цзюнем, назначенным на должность в декабре 2023 года, обсудил несколько вопросов, в том числе специальную военную операцию на Украине, КНДР, Тайвань и ситуацию в Южно-Китайском море. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

"Министр обороны Ллойд Остин и министр обороны КНР Дун Цзюнь провели сегодня разговор по видеосвязи", - говорится в заявлении. "Министр Остин подчеркнул важность свободы судоходства в открытом море, гарантированной международным правом, особенно в Южно-Китайском море. Он также обсудил [специальную военную операцию] России на Украине и выразил обеспокоенность недавними провокациями со стороны КНДР", - отметил Райдер.

Он добавил, что глава Пентагона также подтвердил приверженность Вашингтона политике "одного Китая" и акцентировал внимание на "важности поддержания мира и стабильности в [Тайваньском] проливе".