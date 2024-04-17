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РИА Новости

СМИ: Европу пугают "подводной гибридной войной" с Россией

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Строительство газопровода. Архивное фото
Строительство газопровода. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

The Guardian: Россия угрожает "подводной экономике" Европы

МОСКВА, 16 апреля/ Радио Sputnik. Россия может втянуть Европу в гибридную войну под водой, повреждая кабели и трубопроводы, считает заместитель командующего объединенного командования военно-морских сил НАТО вице-адмирал Дидье Малетерр.

"Мы знаем, что русские разработали множество способов вести гибридную войну под водой, чтобы навредить европейской экономике с помощью кабелей, интернет-кабелей, трубопроводов. Вся наша подводная экономика находится под угрозой", – приводит его слова британское издание The Guardian.

По словам Малетерра, "подводная гибридная война" с Россией угрожает безопасности около миллиарда человек в Европе и Северной Америке. Он также утверждает, что Москва якобы может использовать в своих подводных операциях подлодки, включая атомные.

"Мы используем все наши датчики от морского дна до космоса, особенно спутниковые возможности НАТО, чтобы иметь возможность выявлять подозрительную активность. <...> И когда мы говорим об агрессии, мы, очевидно, думаем о России", – заключил вице-адмирал.

Радио Sputnik сообщало, что в Австрии беспокоятся за целостность газопровода через Украину.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Россия
Украина
Проекты
NATO
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