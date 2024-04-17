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РИА Новости

"Напасть достаточно серьезная". Почему ВСУ начали применять воздушные шары

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Работа мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Военный эксперт Баранец: украинские МВШ – это "воздушный терроризм"

В чем состоят задачи применяемых ВСУ малоразмерных воздушных шаров, объяснил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец.

Российские средства ПВО уничтожили украинский воздушный шар над Курской областью, сообщили в Минобороны России.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением малоразмерного воздушного шара (МВШ) по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский МВШ уничтожен над территорией Курской области", – сказано в Telegram-канале ведомства.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что представляет собой малоразмерный воздушный шар.

"Малоразмерный – это от 2 до 5 метров, может, до 7–8 метров. У него нет серьезной отражающей поверхности, поэтому, естественно, он на радарах не виден. Его обнаруживают большей частью визуальным способом – начиная с обычных биноклей и заканчивая специальной оптической техникой", – пояснил военный эксперт.

По его словам, МВШ могут выполнять различные задачи.

"В какой-то мере они пытаются использовать малоразмерный воздушный шар для корректировки огня своих артиллерийских и ракетных установок. А в основном, как разобрались наши специалисты, задача другая. В аппаратуру управления закладывается полетное задание, и в этом полетном задании нет единичной цели, скажем, танка, пушки, ракетной установки, штаба и так далее – в полетном задании указывается населенный пункт. Воздушный шар, автоматически управляемый, при нужном направлении ветра летит до определенного населенного пункта, своим электронным глазом сверяется с заданием и сбрасывает взрывчатку. Вот его функция. Лишь бы навредить, нагадить, посеять панику среди гражданского населения", – отметил Виктор Баранец.

Он объяснил, почему, на его взгляд, ВСУ начали применять малоразмерные воздушные шары.

"Почему они стали переключаться на шары? Не от хорошей жизни – им явно не хватает средств поражения. Они выскребают все, чем можно нанести удар или хотя бы укол Российской Федерации. Если учитывать, что в корзине этого малоразмерного воздушного шара может находиться взрывчатка – 10, а то и 20 килограммов, это напасть достаточно серьезная... Это такой "воздушный терроризм". Но это врагу победы не принесет", – сказал Виктор Баранец.
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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