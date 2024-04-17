Разработчики внедрили ИИ в последнюю версию детектора дронов "Булат"

Он обучен сканированию более чем 150 уникальных сигнатур различных типов БПЛА, может отличать сигналы дронов от сигналов WiFi-роутеров, Bluetooth-устройств, станций сотовой связи

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Искусственный интеллект внедрен в последнюю, четвертую версию детектора дронов "Булат", он обучен сканированию более 150 сигнатур различных беспилотников. Об этом сообщил ТАСС представитель компании-разработчика 3mx.

"Наши разработчики внедрили искусственный интеллект в четвертую версию "Булата", которая пойдет в серию и зону СВО в конце мая. Он обучен сканированию более чем 150 уникальных сигнатур различных типов беспилотников, может отличать сигналы дронов от сигналов WiFi-роутеров, Bluetooth-устройств, станций сотовой связи - даже в случае наложения их друг на друга, а также определять БПЛА с передатчиками низкой мощности, которые трудноразличимы на фоне помех в эфире", - сказал собеседник агентства.

Ранее в 3mx сообщали ТАСС о разработке новой версии детектора дронов "Булат". Ее ключевое отличие - расширенный диапазон частот, по которым работает детектор: от 300 МГц до 6 200 МГц, а также функционирование без дополнительного модуля. Кроме того, разработчики добавили возможность подключения к "Булату" до 30 датчиков индивидуального оповещения о БПЛА "Таир".

Детектор дронов "Булат" работает в пассивном режиме: ничего не излучая в эфир. Используя всенаправленную антенну, он сканирует радиоэфир на 360 градусов вокруг, обнаруживая и идентифицируя основные модели БПЛА, применяемые в зоне СВО, в том числе DJI, Autel и FPV-дроны.