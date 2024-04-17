В Индии увеличат грузоподъемность ракет

В Индии разработали ракетное сопло из углеродного композиционного материала

Специалисты Индийской организации космических исследований (ISRO) разработали и успешно испытали ракетное сопло из углерод-углеродного композиционного материала (УУКМ), которое позволит увеличить грузоподъемность ракет-носителей. Об этом сообщает ТАСС.

«ISRO добилась прорыва в развитии ракетных технологий путем разработки легкого сопла из углерод-углеродного композиционного материала. Это нововведение, привнесенное Космическим центром имени Викрама Сарабхая, поможет увеличить такие ключевые параметры ракетных двигателей, как величина тяги, удельная тяга, тяговооруженность, таким образом повысив грузоподъемность ракет-носителей», — сообщили в организации.

Там отметили, что УУКМ обладает большей теплоустойчивостью, чем другие материалы, а покрытие из карбида кремния позволит дольше сохранять структурные характеристики материала при продолжительном воздействии негативных факторов.

Новая разработка может быть использована в индийской ракете-носителе Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), которая остается основной ракетой страны. Сейчас ее сопла делают из ниобиевого сплава.

В ISRO пояснили, что новое изделие позволит достичь снижения массы сопла на 67 процентов и увеличить грузоподъемность PSLV на 15 килограммов. Испытания изделия провели 19 марта и 2 апреля. В ходе второго теста сопло подтвердило свои характеристики при работе двигателя в течение 200 секунд.

В феврале стало известно, что Индия запланировала в ближайшие 15 месяцев провести до 30 стартов, включая семь пусков при помощи ракет семейства PSLV.