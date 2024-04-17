«Очень точно и быстро поражают цели»: в западной прессе рассуждают о формировании разведывательно-ударных контуров в ВС РФ

Источник изображения: topwar.ru
В начале апреля «Ростех» сообщил о поставке в российские войска модернизированных 152-мм САУ 2С19М1 «Мста-С» и 2С3М «Акация». Западные обозреватели полагают, что полученные данными самоходками улучшения позволяют им эффективно бороться с вражескими целями благодаря тесному взаимодействию с разведывательными средствами.
- рассуждают в издании EDR Magazine.
Теперь же, за счет модернизации САУ, РОК получают возможность работы в цифровом формате, что позволяет передавать данные с беспилотников, таких как «Орлан-30», и контрбатарейных РЛС, например, «Зоопарк-1», непосредственно артиллерийскому расчету. Это позволяет вести огонь снарядом с лазерным наведением 3OФ39 «Краснополь» и, появившимся уже в ходе конфликта «Краснополь-М2».
Источник изображения: topwar.ru
- отмечается в западной прессе.
Как указывается, модернизированная «Акация» значительно уступает в дальнобойности «Мста-С», имея короткий ствол, но это в целом более легкая платформа, которая к тому же обладает хорошей мобильностью на бездорожье, что важно в условиях текущей войны.