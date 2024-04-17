«Очень точно и быстро поражают цели»: в западной прессе рассуждают о формировании разведывательно-ударных контуров в ВС РФ

Источник изображения: topwar.ru

В начале апреля «Ростех» сообщил о поставке в российские войска модернизированных 152-мм САУ 2С19М1 «Мста-С» и 2С3М «Акация». Западные обозреватели полагают, что полученные данными самоходками улучшения позволяют им эффективно бороться с вражескими целями благодаря тесному взаимодействию с разведывательными средствами.

Ранее поставленная задача формирования разведывательно-ударных/огневых контуров [РОК/РУК] требует координации действий гаубиц, ракетных систем и авиации в режиме реального времени с такими средствами разведки как дроны и артиллерийские радары. Российские войска добились тесной интеграции средств поражения и сенсоров, часто путем совместного размещения [в одном подразделении] операторов дронов с артбатареями

- рассуждают в издании EDR Magazine.

Теперь же, за счет модернизации САУ, РОК получают возможность работы в цифровом формате, что позволяет передавать данные с беспилотников, таких как «Орлан-30», и контрбатарейных РЛС, например, «Зоопарк-1», непосредственно артиллерийскому расчету. Это позволяет вести огонь снарядом с лазерным наведением 3OФ39 «Краснополь» и, появившимся уже в ходе конфликта «Краснополь-М2».

Источник изображения: topwar.ru

Теоретически модернизированная 2С19М1 теперь может очень точно и очень быстро поражать цели. ВСУ зачастую рассредоточивают орудия, размещая их отдельно друг от друга. В новых условиях уничтожить их ВС РФ будет легче

- отмечается в западной прессе.

Как указывается, модернизированная «Акация» значительно уступает в дальнобойности «Мста-С», имея короткий ствол, но это в целом более легкая платформа, которая к тому же обладает хорошей мобильностью на бездорожье, что важно в условиях текущей войны.