"Видите, что происходит": офицер ВСУ пожаловался на действия России

Офицер ВСУ Маляревич: украинским военным очень тяжело из-за отсутствия паритета

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Украинской армии очень тяжело в боях за город Часов Яр в ДНР из-за отсутствия паритета с Россией, заявил заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич в эфире телеканала Espreso.

"Понимаем, что очень важно не допустить прорыва противника к Часову Яру, но вы видите, что происходит. Паритета точно нет, очень тяжело", — пожаловался он.

По мнению офицера, сейчас российская армия превосходит ВСУ по количеству артиллерии в шесть раз, а по беспилотникам — в два раза.

Если Россия займет Часов Яр, предупредил Маляревич, это позволит ей не только наносить удары по позициям ВСУ в Константиновке и Дружовке, но и "доставать" до Краматорска и Славянска.

В последнее время российские силы достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.

Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.