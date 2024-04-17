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ТАСС

В США предложили переоборудовать нефтяные платформы в базы ПРО из-за Китая

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Источник изображения: topwar.ru

После переоборудования они могут быть использованы также для нанесения ударов по противнику

ГОНКОНГ, 16 апреля. /ТАСС/. Американская компания Gibbs & Cox представила проект MODEP, в рамках которого планируется переоборудовать нефтяные платформы в западной части Тихого океана в мобильные базы противоракетной обороны (ПРО) для устранения уязвимости перед китайским вооружением. Об этом сообщает издание Asia Times.

Концепция MODEP направлена на заполнение пробелов в противоракетной обороне по отношению к КНР, передает издание. По оценке Asia Times, значительную опасность для американских военно-морских сил (ВМС) в Тихом океане представляют китайские баллистические ракеты Dongfeng-26, прозванные "убийцами авианосцев".

Портал Naval News сообщил, что после переоборудования нефтяные платформы могут быть использованы не только для обеспечения ПРО, но и для нанесения ударов по противнику. Кроме того, они смогут выполнять функции баз снабжения для кораблей американского флота.

Как утверждают в компании, у США на данный момент имеется около шести нефтяных вышек, которые возможно реконструировать с небольшими затратами. Ожидается, что их полная адаптация к военному использованию займет приблизительно два года.

Ранее американский аналитик Брэндон Вайхер в статье для журнала The National Interest предположил, что наличие у России и Китая современного ракетного вооружения является стратегическим вызовом для ВМС США. 

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Продукция
DF-26
Проекты
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