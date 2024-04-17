Boeing выполнит работы по модернизации парка самолетов БПА P-8A "Посейдон" ВВС Австралии

ЦАМТО, 16 апреля. Компания Boeing заключила контракт на сумму 139,5 млн. австралийских долл. (90,1 млн. долл. США), предусматривающий модернизацию парка из 12 самолетов базовой патрульной авиации P-8A "Посейдон" ВВС Австралии.

Как говорится в пресс-релизе Минобороны Австралии от 15 апреля, контракт предусматривает обновление программного обеспечения, систем и датчиков в рамках пакета модернизации Increment-3 Block.2 для P-8A, что повысит возможности самолетов по противолодочной борьбе и сбору разведывательной информации.

По информации Boeing, программа модернизации начнется с сентября 2026 года. Первые два самолета пройдут модификацию к варианту Increment-3 на мощностях в Джексонвилле (шт.Флорида, США), остальные будут модернизированы компанией Boeing Defense Australia на базе австралийских ВВС в Эдинбурге.

Как уже сообщал ЦАМТО, начиная с 2014 года, правительство Австралии приобрело 14 самолетов БПА P-8A "Посейдон" для замены устаревших AP-3C "Орион". Согласно изданной в феврале 2016 года "Белой книге по обороне", к концу 2020-ых гг. общее количество P-8A "Посейдон" в составе ВМС Австралии должно составить 15 ед. При выполнении задач P-8A "Посейдон" будут взаимодействовать с БЛА MQ-4C "Тритон".

Первый P-8A был передан МО Австралии 27 сентября 2016 года и прибыл в Австралию 16 ноября 2016 года. 12-й P-8A "Посейдон" был поставлен в декабре 2019 года. Самолеты входят в состав 11-й и 292-й авиаэскадрилий, размещенных на авиабазе в Эдинбурге.

О приобретении 13-го и 14-го самолетов Минобороны Австралии объявило в декабре 2020 года. Контракт с Boeing, предусматривающий их поставку, был подписан в марте 2021 года. Эти две платформы планируется передать ВМС Австралии в 2024-2025 годах.

По словам представителя Boeing, контракт на модернизацию последних двух самолетов может быть продлен после 2030 года.