Совет ЕС обсудит 22 апреля поставки вооружений Украине

Брюссель. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Поставки вооружений Украине будут предметом обсуждения Совета ЕС по иностранным делам 22 апреля в Люксембурге с участием министров обороны, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы вполне осознаем потребности Украины, и мы пытаемся удовлетворить эти потребности всем тем, что государства-члены могут поставить. Но, в конечном счете, это государствам-членам определять, что и когда они могут направить Украине", - сказал Стано во вторник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, "государства-члены делают всё, что могут, чтобы помогать Украине защищаться". Он отметил, что эта помощь оказывается третий год подряд, и она беспрецедентна.

При этом, Стано призвал не проводить параллелей между нападением Ирана на Израиль и событиями на Украине.