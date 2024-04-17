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ТАСС

В Индии планируют отказаться от загрязняющих орбиту космических миссий с 2030 года

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ISRO
Эмблема индийской организации космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization).
Источник изображения: galaxywire.net

В Индийской организации космических исследований подчеркнули необходимость сохранения орбиты в 400 км от Земли в чистоте

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апреля. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) рассчитывает, что к 2030 году все миссии, запускаемые в стране, не будут оставлять космического мусора, и призывает другие страны работать в этом направлении. Об этом заявил глава ведомства Шридхара Паникер Сомнатх.

"Эта инициатива [ISRO] нацелена на то, чтобы к 2030 году космические миссии всех акторов космической отрасли, будь то государственные или негосударственные, не оставляли космического мусора. Индия призывает все другие государственные космические агентства присоединиться к этой инициативе ради долгосрочной стабильности в космическом пространстве", - цитирует агентство ANI выступление Сомнатха на заседании национального Межведомственного координационного комитета по космическому мусору в Бангалоре.

В частности, он особенно подчеркнул необходимость гарантировать, чтобы орбита приблизительно в 400 км от Земли поддерживалась в чистоте. Эта орбита с отклонениями до десятка километров используется Международной космической станцией и считается оптимальной для таких проектов.

"В нашей долгосрочной космической программе тема космического мусора и борьбы с ним занимает важное место. Учитывая нашу цель создать в будущем собственную космическую станцию, мы присматриваемся к орбите в 400 километров, где будут появляться новые станции. Я думаю, эта зона должна охраняться ради долгосрочного присутствия человека в космосе", - заявил Сомнатх.

Он отметил, что ISRO изучает международный опыт, чтобы гарантировать, что миссия по созданию космической станции будет отвечать стандартам и не увеличивать риски появления космического мусора. Индия рассчитывает создать свою первую космическую станцию к 2035 году. 

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