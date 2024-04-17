Бельгия отложила отправку в Красное море оказавшегося неспособным сбивать дроны фрегата

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Бельгия на неопределенный период времени отложила отправку фрегата "Луиза-Мари" для участия совместной миссии НАТО по обеспечению безопасности торговых путей в Красном море. Соответствующее решение было принято после того, как были выявлены некоторые технические неисправности в оборудовании корабля.

Как сообщает издание Defense News, бельгийское Минобороны отказалось предоставить какие-либо подробности инцидента, сославшись на требования безопасности. При этом, по информации специализированного портала Marineschepen.nl, во время имитационной атаки беспилотника зенитная ракета RIM-7 Sea Sparrow не смогла запуститься и застряла в пусковой установке. При этом с поставленной задачей не справились и остальные установленные на фрегате системы. Для отражения атак с воздуха фрегат "Луиза-Мари", помимо ЗРК, оснащен 76-мм пушкой Oto Melara, системой ближнего боя Goalkeeper, а также пулеметами.

Таким образом, Бельгия стала, по меньшей мере, третьей европейской страной, оказавшейся неспособной принять участие в миссии в Красном море в силу различных технических неполадок. Ранее

датский фрегат Iver Huitfeldt был вынужден поспешно отправиться на ремонт в порт приписки, а немецкий фрегат Hessen по ошибке выпустил две ракеты по американскому беспилотнику MQ-9, после чего объект пропал с радаров.

"Луиза-Мари" является одним из двух бельгийских фрегатов, ожидавших прохода через Суэцкий канал, чтобы присоединиться к группировке НАТО в Красном море.