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ТАСС

В Румынию прибудут еще три самолета F-16 для обучения украинских пилотов

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Истребители F-16 ВВС Нидерландов
Истребители F-16 ВВС Нидерландов.
Источник изображения: REUTERS/ Piroschka van de Wouw

Европейский центр подготовки пилотов для истребителей F-16 создан в рамках сотрудничества между военными ведомствами Румынии и Нидерландов в партнерстве с компанией Lockheed Martin и при поддержке Дании

БУХАРЕСТ, 16 апреля. /ТАСС/. Еще три самолета F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Нидерландов прибудут в Европейский центр подготовки пилотов F-16, в том числе украинских. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.

По этому случаю министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр встретится 17 апреля на 86-й авиабазе "Лейтенант-авиатор Георге Мочорницэ" в Борче (уезд Кэлэраш) с главой военного ведомства Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

Европейский центр подготовки пилотов для истребителей F-16 был официально открыт на этой авиабазе в ноябре прошлого года. Он создан в рамках сотрудничества между военными ведомствами Румынии и Нидерландов в партнерстве с компанией Lockheed Martin и при поддержке Дании, которая вместе с Нидерландами является координатором международной коалиции F-16.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве Румыния предоставляет для проекта авиабазу, инфраструктуру и свою поддержку, королевские ВВС Нидерландов - самолеты F-16, а Lockheed Martin обеспечивает инструкторов и техническое обслуживание. Центр будет способствовать ускорению процесса подготовки румынских пилотов, поскольку армия Румынии готовится получить 32 самолета F-16, закупленные недавно в Норвегии. Ранее в Минобороны Румынии заявили, что предоставят "условия для высококачественной подготовки с доступом к техническим ресурсам и технологиям последнего поколения не только для румынских пилотов, но и для пилотов союзных и партнерских государств, включая Украину". 

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Страны
Дания
Нидерланды
Норвегия
Румыния
Украина
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F-16
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