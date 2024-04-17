Спецкурс о военной подготовке впервые могут ввести в высших учебных заведениях РПЦ

В профильном синодальном отделе уточнили, что курс будет называться "Основы подготовки духовенства для прохождения служения в зоне боевых действий"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Спецкурс, связанный с основами военной подготовки, планируется впервые ввести в высших духовных учебных заведениях Русской православной церкви. Это следует из повестки дня Высшего церковного совета, который начал работу под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"О проекте документа "Программа спецкурса "Основы военного подготовки" для высших духовных учебных заведений" (содокладчики - [глава синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами] митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, протоиерей Максим Козлов)", - говорится в повестке заседания, которая приводится в сообщении на сайте РПЦ.

Как уточнили ТАСС в профильном синодальном отделе, ранее основы военной подготовки в церковных вузах не преподавались, это "принципиально новый курс". Его точное название будет звучать как "Основы подготовки духовенства для прохождения служения в зоне боевых действий", добавили в отделе.

8 апреля в Луганске митрополит Ставропольский и Невинномысский сообщил журналистам, что за время специальной военной операции уже около одной тысячи священников РПЦ посетили зону боевых действий, при этом они "побывали в зоне СВО три, а то и четыре раза". Иерарх уточнил, что имеет в виду как штатных священников, зарегистрированных в Минобороны РФ, это 309 человек, так и добровольцев. Шесть священнослужителей погибли. По данным главы синодального отдела, представители духовенства проводят на фронте от 10 дней и больше.