Патрушев сообщил о передаче органам внутренних дел новых комплексов радиоэлектронного подавления, мерах по защите предприятий ОПК и ТЭК

Архангельск. 16 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - На вооружение органов внутренних дел приняты новые комплексы радиоэлектронного подавления, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Усилено патрулирование территорий, расположенных вблизи критически важных и потенциально опасных объектов. На вооружение органов внутренних дел приняты новые комплексы радиоэлектронного подавления. Разработаны проекты стандартов оснащения объектов образования и здравоохранения инженерно-техническими средствами и системами охраны", - сказал Патрушев во вторник в Архангельске на совещании по безопасности Северо-Западного федерального округа РФ.

Он заявил, что приняты меры по дополнительному прикрытию важнейших инфраструктурных объектов, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По словам Патрушева, внесены изменения в законодательство, наделяющие правоохранительные органы, подразделения ведомственной охраны и частные охранные организации полномочиями по противодействию беспилотным воздушным судам.

"Закреплена возможность установления зон ограничения полётов над объектами топливно-энергетического комплекса, а также определён особый порядок присвоения радиочастот средствам радиоэлектронного подавления. Введена уголовная ответственность за неисполнение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий", - сказал секретарь СБ.