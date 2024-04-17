Норвегия может приобрести фрегаты класса "Тип-26"

ЦАМТО, 16 апреля. Норвегия ведет переговоры с Великобританией по вопросу срочной закупки новых многоцелевых фрегатов класса "Тип-26" компании BAE Systems для противодействия российскому подводному флоту.

Как сообщает британское издание The Telegraph, в апреле этого года Норвегия объявила о планах приобретения не менее пяти фрегатов, поскольку сталкивается со все более активным российским присутствием в Норвежском и Баренцевом морях. Как минимум один фрегат планируется получить уже к 2029 году.

Однако изданию стало известно, что заявка на срочную продажу Норвегии одного из боевых кораблей этого класса не может быть реализована к заявленному сроку, если британские ВМС не согласятся на передачу одного из четырех своих кораблей, уже строящихся на верфи Govan Shipyard компании BAE Systems в Глазго.

Всего для ВМС Великобритании будет построено 8 многоцелевых фрегатов класса "Тип-26" в период с 2028 по 2035 гг. Первый их них, "Глазго", в настоящее время оснащается оборудованием, ходовые испытания запланированы на 2026 год.

Министерство обороны Великобритании 12 апреля подтвердило The Telegraph, что по вопросу передачи Норвегии одного из сторонящихся для ВМС страны кораблей обсуждение ведется, однако на данный момент никаких конкретных решений не принято.

Издание отмечает, что поставка британских фрегатов Норвегии отвечает целям Великобритании и НАТО, а также гарантировало бы заказы верфи BAE Systems в Глазго после середины 2030-х годов. Тем более, что шансы заключить контракт с Норвегией повышаются из-за задержки на три года производства конкурирующего фрегата класса "Констеллейшн" компании Fincantieri Marinette Marine в США.

По информации источника The Telegraph, если в МО Великобритании согласятся с норвежским предложением, то речь может идти об одном из корпусов, находящихся на ранней стадии постройки, известных как Ship 3 ("Белфаст") и Ship 4 ("Бирмингем"), соответственно.