В Роскосмосе подтвердили планы запустить первые спутники "Марафон" до конца 2024 года

"Марафон-IoT" входит в программу "Сфера", подразумевающую запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Два первых спутника интернета вещей "Марафон-IoT" планируется отправить на орбиту до конца 2024 года. Информацию об этом подтвердил директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" Роскосмоса Сергей Прохоров.

"В этом году мы планируем запуск еще двух малых космических аппаратов системы "Марафон", - сказал он в ходе пленарной сессии конференции о бизнесе в аэрокосмической отрасли "Просто космос". По его словам, запуск спутников является одной из ключевых государственных задач в рамках развития рынка интернета вещей.

Изначально Роскосмос планировал отправить первый экспериментальный "Марафон-IoT" на орбиту в феврале одновременно со спутником "Метеор-М", однако запуск "Марафона" был перенесен на неопределенный срок ввиду необходимости дополнительных проверок программного обеспечения.

"Марафон-IoT" - спутниковая группировка для предоставления услуг интернета вещей, которая будет создана в рамках программы "Сфера". Всего в ее состав войдет более 250 аппаратов весом не более 50 кг каждый. Они будут размещаться в 12 орбитальных плоскостях на высоте около 750 км. По словам гендиректора АО "Решетнев" Евгения Нестерова, конвейерное производство "Марафонов-IoT" начнется уже в этом году. В планах предприятия к 2025 году выпустить 5 спутников, а к 2026 - уже 44 аппарата.

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Она подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Программа будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги связи, и еще пять - наблюдения.