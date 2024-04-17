Украина в этом году планирует в 10 раз увеличить производство крылатых ракет «Нептун»

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Несмотря на серьезные экономические проблемы и резкое сокращение западной помощи, Киев намеревается развивать собственную оборонную отрасль. В частности, в этом году планируется произвести в десять раз больше крылатых ракет «Нептун». Эксперты отмечают, что таким образом ВСУ попытаются компенсировать недостаток западных дальнобойных ракет своими силами.

Об этом заявили представители специальной комиссии Конгресса США по стратегическим вопросам, которые приехали в Киев, посетили производство данных ракет и пообщались с министром стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным, сообщает американское онлайн-издание Real Clear Politics. Помимо наращивания объемов выпуска ракет, планируется увеличить их дальность полета до 1000 километров. О разработке «длинного Нептуна» Минобороны Украины объявило в декабре прошлого года.

Разработка ракеты была начата в 2014 году после того, как Военно-морские силы Украины потеряли основной корабельный состав, а также береговые ракетные комплексы «Рубеж» в результате присоединения Крыма к России. В 2016 году сообщалось о возможной разработке трех модификаций ракетного комплекса «Нептун»: корабельного, наземного и воздушного базирования. Производятся боеприпасы в кооперации несколькими украинскими компаниями, в том числе Харьковским авиационным заводом и предприятием «Мотор Сич», входящим в международную аэрокосмическую корпорацию International Aerospace Quality Group (IAQG).

Украинские СМИ отмечают, что изначально данные дозвуковые ракеты, разработанные Киевским конструкторским бюро «Луч» на основе советской ракеты Х-35, были противокорабельными. Однако впоследствии инженеры КБ создали и модификацию, способную поражать наземные цели. Боеприпасы могут запускаться с кораблей, самолетов и из наземных пусковых установок. На вооружение ВСУ «Нептун» начал поступать с 2020 года.

По данным из открытых источников, в существующей версии дальность полета ракеты в модифицированном варианте для поражения наземных целей составляет 400 километров, по морским целям — до 280 км. ЖК-360МЦ «Нептун» использует преимущественно украинские комплектующие, в частности двигатель, инерциальную навигационную систему, радиолокационную головку самонаведения и систему связи. Осколочно-фугасная боевая часть ракеты весит 150 кг. В состав комплекса входят: 6 пусковых установок УСПУ-3604; командный пункт РКП-360; 6 транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360 с транспортно-пусковыми контейнерами ТПК-360; 6 транспортных машин ТМ-360 для перевозки дополнительных четырех контейнеров с ракетами Р-360.