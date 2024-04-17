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ЦАМТО

На предприятии Airbus состоялась выкатка первого A-400M "Атлас", предназначенного для Казахстана

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Источник изображения: Фото: raf.mod.uk

ЦАМТО, 16 апреля. Компания Airbus Defence and Space выкатила первый из двух заказанных Минобороны Казахстана самолетов ВТА A-400M "Атлас" после завершения окраски на линии окончательной сборки в Севилье.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, 15 апреля были опубликованы фото A-400M (MSN139), на которых видно, что самолет получит новую глянцевую "мокрую" версию стандартной малозаметной серой окраски. Кроме того, на A-400M нанесена стандартная маркировка ВС Республики Казахстан.

Компания Airbus ранее отказывалась комментировать особенности казахстанской конфигурации A-400M. Судя по фото, MSN139 не оснащен штангой для дозаправки в полете, которая обычно размещается над левым сиденьем кабины пилотов.

Как сообщал ЦАМТО, 1 сентября 2021 года Airbus Defence and Space объявила о подписании с Республикой Казахстан контракта на поставку двух самолетов ВТА A-400M "Атлас". Казахстан стал девятым покупателем A-400M и первым экспортным заказчиком самолета с 2005 года. Стоимость продажи не раскрывалась. Контракт также включает полный пакет услуг по обслуживанию техники и обучению личного состава. Поставка первого самолета запланирована на 2024 год.

Как предполагается, самолеты будут применяться в интересах вооруженных сил, гражданских властей и для поддержки гуманитарных миссий, наряду с девятью ранее поставленными компанией Airbus Казахстану C-295.

Общий заказ на поставку самолетов A-400M на текущий момент составляет 178 ед. (Бельгия – 7, Германия – 53, Франция – 50, Испания – 27, Великобритания – 22, Турция – 10, Люксембург – 1, Малайзия – 4, Индонезия – 2, Казахстан – 2). Всего поставлено 124 самолета, общий налет которых превышает 180 тыс. часов.

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Страны
Бельгия
Великобритания
Германия
Индонезия
Испания
Казахстан
Люксембург
Малайзия
Турция
Франция
Продукция
A400M
C-295 CASA
Компании
Airbus
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