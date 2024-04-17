Зеленский утверждает, что Киеву не хватило ракет ПВО, чтобы защитить Трипольскую ТЭС

Минэнерго Украины ранее сообщило о полном уничтожении станции

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Украине не хватило ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы защитить Трипольскую ТЭС - крупнейший энергогенерирующий объект на территории Киевской области. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Трипольская ТЭС. <...> Почему [не смогли защитить]? Потому что у нас не было ракет [ПВО]. Мы все использовали", - сказал Зеленский в интервью американской телекомпании PBS.

Сильный пожар на Трипольской ТЭС произошел 11 апреля. После Минэнерго Украины сообщило о полном уничтожении станции. Эта ТЭС расположена на берегу Днепра (в 45 км южнее Киева) возле населенного пункта Триполье, она была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Житомирскую, Киевскую и Черкасскую области.

Западные партнеры поставляли на Украину несколько установок различных комплексов ПВО, их точное количество не называлось. Однако Киев регулярно сообщает о нехватке систем противовоздушной обороны и ракет к ним и просит Запад передать еще. Как отмечал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, страна готова брать эти установки на любых условиях.

9 апреля глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина "отчаянно просит" у сообщества срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot. Позже газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что страны ЕС отвечают отказом на эти просьбы Киева. По ее информации, Украина пытается убедить Испанию, Польшу и Румынию передать в распоряжение ВСУ свои комплексы Patriot. О готовности отправить на Украину одну систему Patriot сообщило 13 апреля Минобороны ФРГ. Однако в Киеве пока не могут назвать сроки ее получения.