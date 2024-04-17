Зеленский признал десятикратное превосходство России в числе артиллерийских снарядов

Президент Украины отметил, что без поддержки Запада у ВСУ "не будет шансов на победу"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Потенциал российских вооруженных сил многократно превышает возможности Украины, без помощи Запада у Киева нет шансов продолжать боевые действия, признал президент Украины Владимир Зеленский.

"Я могу сказать вам откровенно, что без этой поддержки [Запада] у нас не будет шансов на победу. <...> Сегодня соотношение наших артиллерийских обстрелов составляет 1 к 10. Сможем ли мы устоять на ногах? Нет. В любом случае с такой статистикой они [силы РФ] будут каждый день оттеснять нас назад", - заявил Зеленский в интервью американской телекомпании PBS и в очередной раз озвучил потребности Киева в вооружении.

"Чтобы защитить 100% того, что находится под нашим контролем, нам нужно будет перейти от единицы к соотношению 10 к 10", - сказал он.

Зеленский уже признавал ранее, что Украина не сможет вооружить свои бригады без помощи США.

Между тем решение о выделении Украине финансовой помощи в США затягивается. Запрос американской администрации в Конгресс на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, в том числе для оказания помощи Украине, был направлен пять месяцев назад, однако судьба его до сих пор остается неясной. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) пообещал вынести на голосование отдельный законопроект по оказанию помощи Украине на этой неделе.