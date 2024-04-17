Военный эксперт рассказал о важности уничтожения ВС РФ украинской РЭБ «Хмара»

Мингалев: миф о том, что украинский ВПК еще на что-то способен, развеивается

Миф о том, что украинский военно-промышленный комплекс «еще на что-то способен», развеивается. Об этом 16 апреля «Известиям» заявил военный эксперт, политолог Вадим Мингалев.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска впервые уничтожили в ходе спецоперации украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Хмара».

«Вообще «Хмара» создана не украинским ВПК, это так называемый гибрид западных наукоемких технологий при участии инженерного корпуса Украины. «Хмара» ничем выдающимся не отличается, но как РЭБ в определенной степени хороша, имеет свои положительные качества. Но главное заключается не в самой технической характеристике, а в том, что миф, что украинский ВПК «еще на что-то способен», развеивается. Сначала российская разведка обнаруживает, а затем просто-напросто уничтожает эту якобы непобедимую РЭБ, которая, так сказать, была визитной карточкой украинского ВПК. А сейчас является просто уничтоженным объектом, таким же, как и всё вооружение, которое поступает на Украину», — сказал Мингалев.

Ранее, 16 апреля, стало известно, что расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Север» уничтожили позиции Вооруженных сил Украины в приграничном с Белгородской областью районе. Отмечалось, что расчет «Урагана» добирается из укрытия до точки пуска ракет всегда разными маршрутами. Военнослужащие приводят машину в боевое положение, наводятся на цель и начинают по ней работать 220-миллиметровыми реактивными снарядами.

15 апреля российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Работино на херсонском направлении. Противник потерял до 60 военнослужащих, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 британского производства и 152-миллиметровое орудие Д-20.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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