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ЦАМТО

Франция одобрила передачу ВВС Марокко истребителей "Мираж-2000-9" из состава ВС ОАЭ

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Истребитель Dassault Mirage 2000-9 (бортовой номер "758") ВВС ОАЭ. Манама (Бахрейн), 14.11.2018
Истребитель Dassault Mirage 2000-9 (бортовой номер "758") ВВС ОАЭ. Манама (Бахрейн), 14.11.2018.
Источник изображения: Константин Макиенко / bmpd

ЦАМТО, 16 апреля. После трехлетней "заморозки" власти Франции одобрили передачу Марокко 30 истребителей "Мираж-2000-9" из состава ВВС ОАЭ.

Как сообщает Armyrecognition.com, данное решение было принято администрацией Эммануэля Макрона после долгих колебаний из-за желания выкупить их для передачи ВС Украины.

Достигнутая властями ОАЭ и Марокко в 2021 году договоренность о передаче 30 самолетов "Мираж-2000-9" потребовала одобрения Парижа в соответствии с условиями контракта на поставку этих истребителей Абу-Даби.

Власти Франции предполагали выкупить 40 эмиратских самолетов и передать их Украине для применения против ВС России. В планы же Объединенных Арабских Эмиратов входила передача 30 самолетов ВВС Марокко и 39 ед. – ВВС Египта.

После отказа Украины от поставки "Миражей" вопрос был снят с повестки дня и по итогам состоявшейся на прошлой неделе встречи министров иностранных дел ОАЭ и Франции, передача истребителей Марокко была одобрена.

"Мираж 2000-9", которые Объединенные Арабские Эмираты решили передать Марокко в рамках военно-технического сотрудничества, являются последней версией самолета, специально произведенной компанией Dassault Aviation для ВВС ОАЭ. Истребитель оптимизирован для выполнения задач завоевания превосходства в воздухе, а также высокоточного поражения наземных целей. Этот вариант отличается значительно улучшенными бортовыми системами, включая контейнерную систему целеуказания "Дамоклес" компании Thales, усовершенствованную РЛС RDY-2000, расширенный спектр авиационных боеприпасов. Самолет может нести максимальную боевую нагрузку 6300 кг на девяти точках подвески, включая ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", управляемые и обычные бомбы, а также 30-мм пушку DEFA.

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