Си Цзиньпин предложил четыре принципа урегулирования украинского кризиса

В частности, председатель КНР призвал "уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок"

ПЕКИН, 16 апреля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил четыре принципа, чтобы предотвратить выход из-под контроля кризиса на Украине и как можно скорее восстановить мир. Он сказал об этом в ходе встречи в Пекине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Как отмечает агентство Xinhua, стороны провели углубленный обмен мнениями по украинскому кризису. "Во-первых, мы должны уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстной выгоды. Во-вторых, мы должны остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь. В-третьих, мы должны создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего обострения напряженности. В-четвертых, мы должны уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок", - привело агентство слова китайского лидера.

Шольц с 12 апреля находится с визитом в КНР. Это его вторая поездка в Китай в ранге канцлера ФРГ. Шольца сопровождают три министра, курирующие вопросы окружающей среды, сельского хозяйства и транспорта. В составе делегации - представители ведущих германских компаний, в частности Siemens, BMW, Mercedes-Benz. В ходе визита основное внимание уделяется двусторонним торгово-экономическим связям.