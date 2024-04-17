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ТАСС

Си Цзиньпин предложил четыре принципа урегулирования украинского кризиса

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Председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин.
Источник изображения: Nicolas Asfouri / Pool Photo via AP

В частности, председатель КНР призвал "уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок"

ПЕКИН, 16 апреля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил четыре принципа, чтобы предотвратить выход из-под контроля кризиса на Украине и как можно скорее восстановить мир. Он сказал об этом в ходе встречи в Пекине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Как отмечает агентство Xinhua, стороны провели углубленный обмен мнениями по украинскому кризису. "Во-первых, мы должны уделять приоритетное внимание поддержанию мира и стабильности и воздерживаться от поиска корыстной выгоды. Во-вторых, мы должны остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь. В-третьих, мы должны создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего обострения напряженности. В-четвертых, мы должны уменьшить негативное воздействие на мировую экономику и воздерживаться от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок", - привело агентство слова китайского лидера.

Шольц с 12 апреля находится с визитом в КНР. Это его вторая поездка в Китай в ранге канцлера ФРГ. Шольца сопровождают три министра, курирующие вопросы окружающей среды, сельского хозяйства и транспорта. В составе делегации - представители ведущих германских компаний, в частности Siemens, BMW, Mercedes-Benz. В ходе визита основное внимание уделяется двусторонним торгово-экономическим связям. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Украина
Компании
Daimler AG
Siemens
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