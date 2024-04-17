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Военное обозрение

В Японии после 12-летнего простоя готовят к перезапуску крупнейшую в мире атомную электростанцию

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Источник изображения: topwar.ru

Оператором АЭС «Фукусима-1», которая в 2011 году потерпела аварию в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами, является японская компания Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO). Под ее управлением находится еще одна действующая атомная станция «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата. АЭС остановила выработку электроэнергии с 2012 года, но теперь получено разрешение от Управления ядерного регулирования на загрузку топлива в ее реактор №7.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Таким образом, в Японии после 12-летнего простоя готовят к перезапуску крупнейшую в мире атомную электростанцию. В один из ее реакторов собираются загрузить 872 комплекта тепловыделяющих сборок (ТВС). На это потребуется несколько недель.

В TEPCO дали обещание действовать максимально осторожно при возобновлении работы станции, обеспечивая ее безопасную эксплуатацию.

Мы будем неуклонно продвигать каждый шаг, но остановимся, если обнаружим проблемы, и примем необходимые меры

- заявили в пресс-службе компании.

Впрочем, перезапуск реактора, несмотря на разрешение регулятора, пока остается под вопросом, так как должен еще получить одобрение от местных властей региона.

Атомную станцию «Касивадзаки-Карива» отключили в 2012 году в рамках общенациональной остановки ядерных реакторов в ответ на разрушительную аварию на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года. Два реактора станции, 6-й и 7-й, успешно прошли испытания еще в 2017 году, но их подготовка к перезапуску была остановлена в 2021 году из-за проблем, связанных с безопасностью.

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Ядерный щит
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