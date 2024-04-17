Повысится точность обстрелов военных баз США: иракское ополчение получило иранский управляемый реактивный снаряд

Источник изображения: topwar.ru

Действующее в Ираке проиранское шиитское ополчение «Катаиб Сейид аш-Шухада» в одном из своих пропагандистских материалов представило кадры 122-миллиметрового управляемого реактивного снаряда. Такие снаряды производятся в Иране и фактически представляют собой управляемые ракеты.

Эксперты утверждают, что снаряды запускаются из иранской модификации реактивной системы залпового огня БМ-21 с единичной направляющей. Иран давно использует подобные пусковые установки.

Теперь данные пусковые установки появились и на вооружении иракского ополчения, по сути являющегося иранским «прокси». Теперь иракские формирования смогут еще более интенсивно и результативно обстреливать американские и израильские военные объекты в регионе.

Источник изображения: topwar.ru

С помощью таких пусковых установок решается вопрос низкой точности, которая ранее была серьезной помехой для достижения более высоких результатов при обстрелах американских военных баз или объектов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Теперь можно будет поражать цели на максимально дальних дистанциях и с высокой точностью, а с этим у шиитских формирований, действующих в Ираке, Сирии и Ливане, ранее возникали определенные проблемы.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Успехи военной промышленности Ирана очевидны. Нам же следует сделать вывод о том, что и российская армия только выиграла бы, если бы у нее на вооружении появились в большом количестве аналогичные управляемые реактивные снаряды. Потребность в таких боеприпасах сейчас наглядно ощущается в зоне проведения специальной военной операции.