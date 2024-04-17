Чехия пообещала передать Украине первую большую партию артиллерийских снарядов в «ближайшие месяцы»

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Чехия смогла найти всего 180 тысяч артиллерийских снарядов для Украины, их Киев получит в "ближайшие месяцы". Также Прага обещает найти еще 300 тысяч боеприпасов в рамках так называемой "чешской инициативы". Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала перед визитом в США.

Чехи нашли 180 тысяч снарядов для Украины и уже договорились об их закупке. Подробности не сообщаются, известно только, что поиски боеприпасов идут за пределами Евросоюза. Сейчас Прага ищет еще 300 тысяч артиллерийских боеприпасов, на которые имеются средства, собранные странами, присоединившимся к "чешской инициативе".

Чехия договорилась о закупке 180 тыс. снарядов. Ведется работа по обеспечению покупки еще 300 тыс. снарядов

- заявил Фиала.

Как ране сообщалось, первые снаряды Киев получит в июне, вообще же поставки будут растянуты по времени, снаряды будут поступать на Украину по мере их закупки.

Между тем, как сообщают украинские ресурсы, США почти открытым текстом заявили Зеленскому, что Украине нужно преходить на самообеспечение и пользоваться собственной продукцией. Киев может больше не ждать поставок больших партий оружия или снарядов, тем более на безвозмездной основе. Мелкие партии вооружений и боеприпасов продолжат поставляться, но они не спасут ситуацию, ВСУ придется сражаться практически только пехотой.