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ТАСС

Боррель заявил, что "стучится в двери" стран ЕС с просьбами о закупке ПВО для Киева

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности признал, что РФ "одерживает верх", "отгрызая куски территории" Украины

ПАРИЖ, 16 апреля. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что "стучится в двери" стран объединения, упрашивая их закупить зенитные орудия для Украины.

"Я стучусь в двери государств-членов и говорю им, что если у них нет зенитных батарей, то нужно их купить. Дело продвигается медленно, взносы государств-членов сильно различаются", - сказал он в интервью газете Le Monde.

По словам Борреля, 22 апреля на встрече министры иностранных дел и обороны ЕС будут обсуждать, "как удовлетворить потребности Украины в боеприпасах, и, возможно, более насущные потребности в средствах противовоздушной обороны". Затрагивая ситуацию вокруг конфликта в целом, глава европейской дипломатии выразил мнение, что на поле боя установился "динамический тупик", поскольку с обеих сторон "нет прорывов". При этом Боррель признал, что РФ "одерживает верх", "отгрызая куски территории" Украины.

Ранее командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль признал, что украинские войска в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в 7-10 раз. По его словам, украинская армия держит оборону из последних сил. 

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