ЦАМТО, 16 апреля. В Венгрию прибыл первый самолет ВТА KC-390, заявил 12 апреля госсекретарь Минобороны Венгрии по оборонной политике, развитию ВС и оборонной промышленности Жолт Кутнянский.

Самолет будет находиться в Кечкемете в течение трех недель в рамках одного из этапов завершающих испытаний. Этот этап испытаний предполагает, в частности, установку и оценку средств связи стандарта НАТО.

Выступая на пресс-конференции, состоявшейся на авиабазе "Кечкемет", политик заявил, что ВС Венгрии "переживают период преобразований и технологических обновлений". Благодаря программе развития вооруженных сил подразделения получают современную военную технику. В частности, он сообщил, что ВВС Венгрии получат два самолета KC-390 компании Embraer, поставка которых должна быть завершена в следующем году.

Рассказывая о возможностях нового самолета, Ж.Кутнянский сообщил, что он может быть сконфигурирован для перевозки 80 военнослужащих с экипировкой, отделения интенсивной терапии/отделения для перевозки лежачих пациентов. По его словам, KC-390 может перевозить до 26 т полезной нагрузки, использоваться для десантирования грузов и дозаправки в воздухе.

Как сообщал ЦАМТО, Минобороны Венгрии заключило с компанией Embraer контракт на поставку двух многоцелевых самолетов нового поколения KC-390 "Миллениум" в ноябре 2020 года. Самолеты будут сконфигурированы для перевозки войск и грузов, дозаправки в воздухе и выполнения функций медицинской эвакуации. Самолет ВВС Венгрии первым в мире будет оснащен модулем интенсивной терапии, что позволит применять его в ходе гуманитарных миссий.

Контракт включает обучение летчиков и технических специалистов, поддержку и другие услуги. Закупка позволит усилить возможности ВС Венгрии, в первую очередь, в сфере тактических воздушных перевозок, дозаправки в воздухе и медицинской эвакуации, а также при проведении других операций.

Сборка первого самолета началась в ноябре 2021 года, летные испытания – в феврале 2024 года. Как планируется, KC-390 будут переданы ВВС Венгрии в 2023-2024 гг.