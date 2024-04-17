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Военное обозрение

Власти Саудовской Аравии признались в оказании помощи Израилю при отражении иранского ракетного удара

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Источник изображения: topwar.ru

Помимо западных государств, в отражении атаки иранских ракет и дронов на объекты Израиля, участвовал и ряд арабских государств. Несмотря на существующую в арабском и мусульманском мире неприязнь к Израилю, власти этих стран в конечном итоге приняли сторону Запада.

Так, ранее стало известно, что Иордания принимала участие в противодействии иранскому ракетному удару по Израилю. Теперь факт помощи Израилю признали и власти Саудовской Аравии. Как сообщает KAN News, Эр-Рияд оказал помощь региональной военной коалиции, в которую вошли Израиль, США, Великобритания, Франция и Иордания. Власти Саудовской Аравии признались в оказании этой помощи.

Более того, вооруженные силы Саудовской Аравии принимали самое непосредственное участие в отражении иранской атаки. Поскольку часть дронов и ракет летела через воздушное пространство Саудовской Аравии, их сбивали саудовские средства противовоздушной обороны. СМИ сообщают, что противовоздушная оборона Саудовской Аравии достаточно хорошо развита, и это позволило королевству отразить атаку со стороны Ирана против Израиля.

В правительственных кругах Саудовской Аравии, согласно источникам СМИ, обсуждается и версия о том, что именно Иран спровоцировал нападение ХАМАС на Израиль и последующий вооруженный конфликт в секторе Газа. Якобы Тегеран пошел на это исключительно с целью воспрепятствования нормализации отношений США с Саудовской Аравией, рассчитывая на то, что Эр-Рияд проявит арабскую солидарность и не сможет остаться в стороне при столь масштабном конфликте в секторе Газа. Кроме того, в Иране очень боялись нормализации отношений Израиля с арабскими странами, включая ту же Саудовскую Аравию.

Тем не мене, участие Иордании и Саудовской Аравии в отражении атаки на Израиль вряд ли будет способствовать укреплению авторитета этих стран в арабо-мусульманском мире. Но отношения с Западом в конечном итоге и для Аммана, и для Эр-Рияда оказались более значимыми. Хотя и масштабная война у самых границ, понятное дело, ни иорданцам, ни саудитам не нужна

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Страны
Великобритания
Израиль
Иордания
Иран
Саудовская Аравия
США
Франция
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