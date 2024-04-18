Китайский БПЛА WJ-700 и его вооружение.

Как известно, китайские БПЛА занимают значительную долю ударного потенциала ВВС НОАК. По данным открытых источников, разработку высотного скоростного БПЛА WJ-700 специалисты 31-го отдела 3-го института Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации начали в 2012 году.

К 2016 году был сформирован облик машины с размахом крыла 22 м. В основе конструкции находится турбовентиляторный двигатель модели WP11 «JiuZhai». Вероятная максимальная мощность на взлетном режиме составляет 1000 кгс/кв.см. Данная силовая установка позволяет выполнять полет на высоте до 12000 м (по другим данным 15000 м) с максимальной скоростью 700 км/ч. При скорости 600 км/ч продолжительность полета составляет 20 часов. Максимальная взлетная масса машины достигает 3,8 т, а масса полезной нагрузки – 840 кг. В случае снижения скорости до 400 км/ч, продолжительность полета может вырасти до 26 часов.

Китайский БПЛА WJ-700 на выставке в г. Чжухай

Впервые масштабная модель данного БПЛА Китая была представлена вниманию специалистов в 2018 году на выставке в г.Чжухай. В целях обеспечения низкой радиолокационной заметности китайские конструкторы разместили воздухозаборник двигателя на верхней плоскости фюзеляжа и хвостовое оперение выполнили в форме латинской буквы V.

Достоверно известно, что первый успешный испытательный полет состоялся 11 января 2021 года, хотя первоначально китайские разработчики рассчитывали вывести дрон на испытания только в 2023 году. Стимулом к ускорению работ над WJ-700 послужил аналитический доклад о применении турецких разведывательно-ударных БПЛА Bayraktar-TB2 и Anka-S в рамках вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Известно, что для размещения ударного вооружения под крыльями беспилотника имеется шесть точек крепления, которые позволяют устанавливать легкие противокорабельные ракеты моделей C-701 и C-705, противорадиолокационные ракеты СМ-102, легкие ракеты класса «воздух-поверхность» СМ-502KG и корректируемые малокалиберные авиационные бомбы массой 50 и 100 кг.

Представляется возможным указать основные тактико-технические характеристики некоторых из упомянутых авиационных средств поражения.

Таблица 1.

Противокорабельная ракета С-705

В отношении легкой противокорабельной ракеты С-705 известно, что конструкторы Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации представили ее масштабный макет на выставке в г.Чжухай еще в 2008 году и создавали данный боеприпас в качестве аналога ПКР С-802. В качестве силовой установки в ракете использован турбовентиляторный двигатель серии WP. При необходимости в хвостовой части ракеты может быть установлен одноразовый твердотоплиный ускоритель, который обеспечивает увеличение дальности стрельбы до 170 км.

Радиолокационная головка самонаведения миллиметрового диапазона включается на конечном участке полета для поиска цели. Огневого могущества БЧ достаточно для нанесения существенного урона надводному кораблю водоизмещением от 1500 до 3000 т. Новейшая модификация ракеты имеет обозначение С-705KD и предназначена для ударов по наземным целям.

Противокорабельная ракета С-701

Малокалиберная ПКР С-701 является самым легким средством для борьбы с надводными целями в арсенале авиационных частей ВВС НОАК. Предназначена для уничтожения катеров вероятного противника водоизмещением до 180 т.

Ракета класса «воздух-поверхность» СМ-502KG

В отношении ракеты CM-502KG известно, что в качестве основы для ее разработки китайские специалисты использовали тактико-технические данные по тяжелой противотанковой управляемой ракете Spike-NLOS израильского производства. В результате проведенной опытно-конструкторской работы удалось создать боеприпас длиной 1,7 м, с диаметром корпуса 152 мм, обладающий максимальной дальностью стрельбы 25 км. Максимальная скорость составляет 1,1 МАХа. Боевая часть тандемного типа массой 11 кг позволяет пробивать 1000 мм гомогенной брони.

Система наведения может включать полуактивную радиолокационную (миллиметровый диапазон), оптико-электронную или инфракрасную станции, которые передают изображение цели по каналу цифровой связи оператору-наводчику, т.к. ракета CM-502KG разработана изначально для вертолетов Z-11, WZ-10, WZ-19.

В ходе испытаний установлена высокая надежность данного боеприпаса. В 90% случаев отклонение ракеты от центра мишени составило не более 1 метра.

О материалам китайских специализированных изданий