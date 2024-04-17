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Военное обозрение

Госдеп назвал условия возвращения США к исполнению положений ДСНВ

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты готовы вернутся к выполнению требований Договора о стратегических наступательных вооружениях и отменить все контрмеры, но только если в ДСНВ вернется Россия. Об этом говорится в докладе Госдепа, приготовленном для американских конгрессменов.

Госдеп подготовил для Конгресса доклад, в котором прямым текстом написано, что виной выхода США из ДСНВ выступает Россия, якобы нарушившая свои обязательства по договору, тогда как американцы всегда выполняли свои обязательства, да и сейчас уведомляют о всех пусках межконтинентальных ракет. Но на данный момент США готовы закрыть глаза на "нарушения России" и вернуться к выполнению положений ДСНВ, если только аналогичным способом поступит и Москва.

Соединенные Штаты выразили желание и готовность отказаться от своих контрмер и полностью выполнить новый ДСНВ, если и Россия вернется к соблюдению своих обязательств по новому ДСНВ

- говорится в докладе.

Да вот только в России таким докладам, где США выставляют себя правой стороной, обвиняя во всех грехах оппонентов, давно веры нет. В российском МИД считают, что говорить о возвращении в договор бессмысленно, поскольку США не готовы общаться на равных, продвигая только свои инициативы, но игнорируя российские. Так что говорить о возвращении России в договор преждевременно, а заявления Госдепа США являются популистскими.

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Страны
Россия
США
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