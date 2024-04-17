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ТАСС

Источник сообщил о заселении экипажа на боевой ледокол "Иван Папанин"

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Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин»
Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Процесс заселения проходил в течение определенного времени, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Экипаж первого боевого ледокола "Иван Папанин" проекта 23550, построенного на "Адмиралтейских верфях", заселился на корабль в преддверии его выхода на заводские ходовые испытания. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Завершено заселение экипажа на первый боевой ледокол "Иван Папанин", построенный для ВМФ", - уточнил он. По его словам, этот процесс проходил в течение определенного времени.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

1 февраля в Минобороны РФ сообщили, что экипаж "Ивана Папанина", проходившего швартовые испытания, завершал комплексную подготовку к приему корабля. В сообщении военного ведомства отмечалось, что в марте планируется заселение экипажа на корабль.

По данным МО РФ, подготовка экипажа патрульного корабля ледового класса "Иван Папанин" велась по специальным программам, предполагающим эксплуатацию техники и вооружения кораблей этого проекта в арктических условиях. В подготовке экипажа были задействованы учебно-тренажерные комплексы, на которых отрабатывались различные задачи в составе корабельных боевых расчетов.

Корабли проекта 23350 строятся как для ВМФ России, так и для морских частей Пограничных войск ФСБ России (в последнем случае шифр - "Ермак", строитель - Выборгский судостроительный завод). Их еще называют многофункциональными кораблями ледового класса с возможностью преодоления льдов толщиной 1,7 м. Ледокол способен нести вертолет. 

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Выборгский СЗ
Минoбороны РФ
Проекты
23550
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