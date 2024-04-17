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Глава МАГАТЭ выступил на заседании Совета безопасности ООН, где прокомментировал череду атак на Запорожскую АЭС. Напомним, что войска киевского режима многократно применяли дроны-камикадзе для атак на атомную станцию, в том числе нанеся удар и по куполу одного из энергоблоков. При этом в МАГАТЭ констатировали эти удары, но не находили в себе смелости прямо сказать о вине в них Украины.

Не нашёл в себе Гросси смелости и на этот раз. Выступая перед собравшимися в СБ ООН, глава МАГАТЭ заявил, что мир опасно подходит к ядерному происшествию.

Гросси:

Запорожская АЭС подверглась прямым ударам 7 апреля – впервые с осени 2022 года. Один удар пришёлся по куполу атомного реактора, два – по объектам вблизи один реакторов. Есть по крайней мере один пострадавший. Ещё один дрон был сбит над турбинным залом 6-го энергоблока.

По заявлению главы международного агентства, всё это создаёт опасность ядерного инцидента.

Глава МАГАТЭ:

И в этом вопросе мы не можем проявлять беспечность. Мы стараемся сделать всё, что от нас зависит, чтобы это предотвратить.

Примечательно, что на этот раз Гросси, хоть и не говоря о вине Украины в обстрелах, опроверг заявления Киева о том, что Россия размещает на ЗАЭС тяжёлые вооружения.

Напомним, что киевский режим в прошлом году возлагал на МАГАТЭ большие надежды, стараясь привлечь агентство для того, чтобы оно повлияло на Россию в плане выхода с территории ЗАЭС и Энергодара. Впоследствии территорию ЗАЭС планировала занять украинская армия, что послужило бы отправной точкой для контрнаступления ВСУ уже с левого берега Днепра. Однако Россия оставлять Запорожскую АЭС отказалась, и начинать «контрнаступ» Зеленскому пришлось, исходя из другого сценария. Итог всем известен.