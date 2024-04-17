Войти
Военное обозрение

Глава МАГАТЭ на Совбезе ООН: Мы приближаемся к ядерному инциденту

466
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Глава МАГАТЭ выступил на заседании Совета безопасности ООН, где прокомментировал череду атак на Запорожскую АЭС. Напомним, что войска киевского режима многократно применяли дроны-камикадзе для атак на атомную станцию, в том числе нанеся удар и по куполу одного из энергоблоков. При этом в МАГАТЭ констатировали эти удары, но не находили в себе смелости прямо сказать о вине в них Украины.

Не нашёл в себе Гросси смелости и на этот раз. Выступая перед собравшимися в СБ ООН, глава МАГАТЭ заявил, что мир опасно подходит к ядерному происшествию.

Гросси:

Запорожская АЭС подверглась прямым ударам 7 апреля – впервые с осени 2022 года. Один удар пришёлся по куполу атомного реактора, два – по объектам вблизи один реакторов. Есть по крайней мере один пострадавший. Ещё один дрон был сбит над турбинным залом 6-го энергоблока.

По заявлению главы международного агентства, всё это создаёт опасность ядерного инцидента.

Глава МАГАТЭ:

И в этом вопросе мы не можем проявлять беспечность. Мы стараемся сделать всё, что от нас зависит, чтобы это предотвратить.

Примечательно, что на этот раз Гросси, хоть и не говоря о вине Украины в обстрелах, опроверг заявления Киева о том, что Россия размещает на ЗАЭС тяжёлые вооружения.

Напомним, что киевский режим в прошлом году возлагал на МАГАТЭ большие надежды, стараясь привлечь агентство для того, чтобы оно повлияло на Россию в плане выхода с территории ЗАЭС и Энергодара. Впоследствии территорию ЗАЭС планировала занять украинская армия, что послужило бы отправной точкой для контрнаступления ВСУ уже с левого берега Днепра. Однако Россия оставлять Запорожскую АЭС отказалась, и начинать «контрнаступ» Зеленскому пришлось, исходя из другого сценария. Итог всем известен.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ООН
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
11.12.2007
Привет, оружие! Франция хочет торговать оружием с Китаем, что крайне невыгодно для России
08.10.2007
НЕСКОНЧАЕМАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. Военные расходы всех стран мира продолжают расти, утверждают эксперты СИПРИ
17.07.2007
ДОВСЕ. Вперед к железному занавесу
04.07.2007
Пираты «оружейного» моря. Россия активизирует борьбу с «контрафактом»
30.05.2007
Мюнхенская РЕЧЬ Владимира Путина
07.05.2007
Юрий Балуевский: про ПРО
18.01.2007
Генерал Гареев: Россия меняет свою военную доктрину
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.04 17:06
  • 39
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 17.04 16:09
  • 208
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 17.04 16:04
  • 73
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 17.04 15:21
  • 1
ВМС США развертывают наземную подвижную пусковую установку ракет SM-6
  • 17.04 15:18
  • 0
«Коалиция бронетанковых возможностей» – это ползучая интервенция НАТО
  • 17.04 12:19
  • 865
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.04 11:03
  • 79
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 17.04 09:13
  • 2
Почему Израилю нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке
  • 17.04 02:42
  • 1
Алаудинова назначили замглавы ГУ по военно-политической работе Минобороны
  • 16.04 22:51
  • 0
Об Украине и Израиле. Не-элитный взгляд из США.
  • 16.04 17:33
  • 115
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 16.04 15:22
  • 2
Ответ на пост Razgon'а (важные IMHO вопросы)
  • 16.04 12:10
  • 1
Перспективная ракета "Амур-СПГ" сможет повторно использоваться от 50 до 100 раз
  • 16.04 11:28
  • 0
Поляки не могут разобраться, как же летать на южнокорейских самолётах FA-50
  • 16.04 09:24
  • 14
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35