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РИА Новости

В России появилась новая модель FPV-дрона "Овод-10"

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Дрон-камикадзе "Овод"
Дрон-камикадзе "Овод".
Источник изображения: © РИА Новости

Создатель: новая модель дрона "Овод-10" может доставлять провиант и боекомплект

ТУЛА, 16 апр - РИА Новости. Новая модель FPV-дрона "Овод-10" способна в любое время доставлять в наиболее опасные районы передовой провиант и боекомплект для бойцов, сообщил РИА Новости создатель дрона Андрей Иванов.

"У нас появилась новая модель "Овод-10", которая представлена в нескольких модификациях: это классический ударный FPV-дрон с повышенной грузоподъемностью и дальностью применения; есть сложная модификация, которая представлена с двумя камерами, одна из которых полноценный тепловизор,… которая ровно так же помогает ориентироваться и снимать тепловые сигнатуры. Система сброса, которая позволит нам осуществлять сброс провианта или боекомплекта или может быть чего-то еще", - сообщил Иванов.

По словам разработчиков, благодаря своей грузоподъемности, дальности и наличию чувствительной камеры, тепловизора и системы сброса разногабаритных предметов новый дрон сможет осуществлять доставку грузов, необходимых бойцам в самых сложных условиях, на самом переднем крае в любое время дня и ночи и при практически любых погодных условиях.

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Страны
Россия
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