В ДНР предложили изменить законодательство в отношении пленных

Кимаковский: демократизация закона активизирует сдачу в плен солдат ВСУ

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Демократизация российского законодательства в отношении пленных позволила бы активизировать переход украинских солдат на сторону России, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

По его словам, идея внесения изменений в законодательство возникла у него и ряда украинских эмигрантов, представляющих в России ту Украину, с которой Россия жила в добрососедских отношениях.

"Мы вместе выступаем одним фронтом и говорим о том, что сегодня нам необходимо расширить законодательство РФ, чтобы украинцы сдавались в плен охотнее. Почему? Потому что сегодня в рамках российского законодательства они при переходе линии фронта все равно попадают под уголовную ответственность и находятся в тюрьме. Мне кажется, необходимо дать им возможность, особенно сегодня, когда на линии фронта уже присутствует много не ярых националистов, а тех, кого принудили воевать против России, переходить на нашу сторону и вместе с нами строить общее будущее", - сказал Кимаковский.

Советник главы ДНР уточнил, что большинство этих солдат не хотят воевать против России, но вынуждены это делать под угрозой уголовного преследования киевским режимом, при этом командование ВСУ их пугает уголовной ответственностью при попадании в российский плен. Он отметил, что при создании для пленных "мягкого захода" на территорию России под "личиной ягнят попытаются прийти и преступники", но выразил уверенность в решении этой задачи спецслужбами РФ.

"Думаю, что в ближайшее время в России будет работать вот такого рода мягкая сила. И это необходимо, потому что, если мы даже 10 тысяч возьмем в плен таким вот образом - это целая дивизия - мы ослабим украинскую армию, в живых останутся наши с вами ребята. И это будет хорошим примером, когда мы покажем, как мы к ним относимся, когда они живут на территории России, занимаются восстановлением того же Мариуполя, Волновахи, Авдеевки, Артемовска", - пояснил Кимаковский.

Он считает, что в таком случае украинские солдаты будут не только охотнее переходить на нашу сторону, но и приводить своих "упоротых" командиров, привозить технику, в том числе и западную.

"А если мы еще им предложим за это и материальное вознаграждение, например, за перевод какого-нибудь карателя или какого-то интересного вооружения, то я думаю, что там от заявок отбоя не будет по переходу украинских военнослужащих на нашу территорию", - добавил Кимаковский.