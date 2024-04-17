Боец ВС РФ назвал главные плюсы БПЛА Supercam

Основными его преимуществами являются скорость развертывания комплекса, скорость подъема в воздух и высокое противодействие РЭБ, рассказал российский военнослужащий

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Основным преимуществом беспилотников Supercam, активно применяющихся в зоне СВО, являются скорость развертывания и подъема в воздух. Об этом рассказал старший оператор беспилотника группировки войск "Центр" с позывным Труф.

"У наших беспилотников основное преимущество - это скорость развертывания комплекса, скорость подъема его в воздух и высокое противодействие РЭБу. И вполне эффективно [работает], связь стабильная, видео поступает - все хорошо", - рассказал он на кадрах, распространенных Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, в ходе боевого дежурства расчет военнослужащего выявил скрытное перемещение противника на ближних и дальних рубежах линии боевого соприкосновения на авдеевском направлении. Разведчики передали координаты на огневые позиции артиллеристам, которые сосредоточенным огнем подавили все выявленные цели.

"Благодаря слаженным действиям расчетов артиллерии и оператора БПЛА в ходе боевой работы противник потерял до 30 военнослужащих, два автомобиля, а также станцию радиоэлектронной борьбы", - подчеркнули в Минобороны РФ.