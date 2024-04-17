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ТАСС

Источник сообщил, что РН "Старт-1М" сможет выводить на низкую орбиту до 500 кг

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Запуск МБР "Тополь-М"
Запуск МБР "Тополь-М".
Источник изображения: © ТАСС, архив

Запуски ракеты-носителя предполагается осуществлять с космодрома Восточный, уточнил собеседник агентства

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Конверсионная ракета-носитель (РН) легкого класса "Старт-1М", создаваемая в Московском институте теплотехники на базе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М", будет способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 500 кг. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Ракета-носитель "Старт-1М" будет способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 500 кг, ее запуски предполагается осуществлять с космодрома Восточный, где ранее стартовали ее предшественницы - РН "Старт-1", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

12 апреля вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что первый запуск конверсионной РН "Старт-1М" планируется осуществить в 2026 году.

Предшественница РН "Старт-1М" - РН "Старт-1" - была создана на базе МБР "Тополь". С 1993 по 2006 год было выполнено 7 запусков "Старта-1": два - с космодрома Плесецк, пять - с космодрома Свободный (ныне - Восточный). 

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Страны
Россия
Продукция
РС-12М2
Компании
Минпромторг РФ
МИТ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
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