Источник сообщил, что РН "Старт-1М" сможет выводить на низкую орбиту до 500 кг

Запуски ракеты-носителя предполагается осуществлять с космодрома Восточный, уточнил собеседник агентства

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Конверсионная ракета-носитель (РН) легкого класса "Старт-1М", создаваемая в Московском институте теплотехники на базе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М", будет способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 500 кг. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Ракета-носитель "Старт-1М" будет способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 500 кг, ее запуски предполагается осуществлять с космодрома Восточный, где ранее стартовали ее предшественницы - РН "Старт-1", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

12 апреля вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что первый запуск конверсионной РН "Старт-1М" планируется осуществить в 2026 году.

Предшественница РН "Старт-1М" - РН "Старт-1" - была создана на базе МБР "Тополь". С 1993 по 2006 год было выполнено 7 запусков "Старта-1": два - с космодрома Плесецк, пять - с космодрома Свободный (ныне - Восточный).