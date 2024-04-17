На Восточном фронте перемены: Украина рухнет уже летом (National Review, США)

NR: "американский мир" не переживет поражения США на Украине

Кремль совершенно прав: при анализе конфликта на Украине действительно создается ощущение, что мощь Вашингтона угасает, пишет NR. Ситуация на поле боя стремительно меняется, и Киев, вполне возможно, рухнет уже грядущим летом. Этого поражения "американский мир" не выдержит.

Эндрю Статтафорд (Andrew Stuttaford)

Полагаю, многие искренне убеждены, что конфликт на Украине “безопасно” оставить в тупике, — но при этом не берут в расчет тот горький факт, что положение ВСУ на востоке страны все более шатко. Сам главнокомандующий Александр Сырский признал, что ситуация за последние дни “значительно ухудшилась”.

Русские активизировали атаки в Донбассе — по-видимому, ослабляя украинскую оборону перед крупным наступлением, которое ожидается в ближайшие несколько месяцев. Они также пытаются закрепиться на занятых территориях — в частности, строят через них железнодорожную линию. Это не только будет полезно для материально-технической поддержки любого наступления, но и обеспечит России более надежную (и ремонтопригодную) связь с полуостровом, чем уязвимый мост.

Между тем Харьков, второй по величине город Украины на северо-востоке страны и всего в 30 километрах от российской границы, с недавних пор подвергся жестоким воздушным ударам. Город в принципе уязвим из-за близости к России (ракета достигает Харькова в течение минуты), а нехватка средств ПВО обостряет ситуацию еще больше — уже нанесен серьезный ущерб. Предположительно замысел заключается в том, что русские попытаются изгнать из Харькова как можно больше жителей, чтобы захватить город, если представится возможность для наступления. Это было бы огромным стратегическим и психологическим ударом по Украине.

Боевые действия с некоторых пор ведутся на истощение. И их суровая математика благоприятствует России: ее население значительно больше, и Москва не слишком печется о жизнях своих солдат. Для Кремля важно не сколько российских солдат выживет, а сколько погибнет украинских. И если сторонники Украины колеблются, то Москва, наоборот, получает от своих союзников значительный приток техники и вооружений — Северной Кореи, Ирана и, конечно же, Китая (никаких доказательств, как обычно, автор не приводит, так же как с российскими "потерями", а зачем? – американский читатель и так поверит. – Прим. ИноСМИ). Мысль, что помощь Украине отвлечет средства и силы от того, что США предстоит сделать в ответ на китайскую угрозу, не выдерживает никакой критики. Для Пекина Украина — лишь один из фронтов в глобальном противостоянии с США. Он знает, что победа России в этом конфликте не принесет передышки Европе, зато придаст смелости Путину, его союзнику, и усилит нажим на НАТО.

Между тем, донесения с Украины говорят о серьезной нехватке техники: ВСУ уступают противнику как по численности, так и по вооружению. Тем временем Россия нащупала слабину украинской ПВО и систематически уничтожает электростанции, усугубляя практическое и психологическое давление на Украину и ее народ.

Бывает, что войны на истощение заканчиваются весьма стремительно (пожалуй, лучший пример — крах Центральных держав [Германия, Австро-Венгрия, Османская империи и Царство Болгария] в 1918 году). И хотя мало кто рассчитывает, что Украина рухнет уже грядущим летом, этого нельзя исключать. Последствия этого выйдут далеко на пределы Восточной Европы. Фиаско в Кабуле в 2021 году и сигнал о слабости Америки наверняка повлияли на путинские планы развернуть масштабную спецоперацию на Украине всего через год. Кроме того, впечатление, что американская мощь угасает, сложилось не у одного Кремля. А теперь представьте себе, как на наших союзников, наших врагов и, что важнее всего, на всех неопределившихся повлияет поражение Киева. Как живо напомнили нам конфликт на Украине и атаки хуситов на торговые пути в Красном море, Pax Americana или Американский мир уже рушится. Еще один удар американцы не выдержат.

Я не знаю, чем в итоге закончится противостояние России с Украиной, но сворачивать помощь Киеву прямо сейчас — значит рисковать катастрофой, которая может оказаться ближе, чем всем нам кажется.

Комментарии читателей:

Tokyospoiler

Украину сомнут. Новое наступление России кончится тем, что ей придется сдать еще больше территории. Так что садитесь за стол переговоров и договаривайтесь о мире, пока не стало поздно.

Efforting

Еще одна проигранная война. Гляжу, Америка по ним мастерица после холодной войны.

Crf

Давайте начистоту: американская мощь не угасает — ее в принципе никогда не существовало в том виде, как себе возомнили наши скудоумные военные и дипломаты. 75 лет эти тупицы раз за разом переоценивали свое влияние на мировой арене. Именно это высокомерие привело нас к тому, что мы превратили собственную армию в мирового полицейского, чтобы насаждать американские идеалы по всему миру.

John john

Украине нужны люди. Россия это знает, поэтому русские окопались и повели боевые действия на истощение. Украина не выстоит, если не получит больше живой силы.

Но ЕС не будет связывать себя никакими обязательствами и воевать не намерен (слабая военная культура и низкий уровень рождаемости). США не будут брать на себя никаких обязательств даже при том, что воевать могут и запросто запродадут эту идею своему народу. Русские это знают, и именно поэтому, как вы верно заметили, у них все преимущества.

Imcanceled

Эскалация будет лишь в том случае, если НАТО попытается усугубить давление на Россию и вернуть себе Украину. Разумеется, поскольку решают все равно американцы, вероятно, именно этим все и кончится.

BlueStateBluesNo

Покажите мне победный план, и я охотно соглашусь вооружить украинцев до зубов.

Сейчас же это лишь окончательно уничтожит целое поколение — только и всего.

Truth7777

Поневоле задумаешься: а что если сам Киев пойдет на попятный?