NDP: Польша стала заложником иностранных военных и их решений

Польша практически не суверенна, пишет NDP. Она управляется извне, а на ее территории размещены иностранные войска, которые не подчиняются Варшаве. Любая провокация с их стороны может привести к войне. Инициатором будет считаться Польша, которая и станет полем битвы.

Марек Галась

Анджей Дуда недавно заявил, что Россия не представляет угрозы для НАТО, по крайней мере, в ближайшие годы. Что, однако, не помешало ему выступить с неоднозначным призывом. По мнению президента, всей Восточной Европе угрожает "русский империализм". Поэтому странам НАТО необходимо должным образом вооружиться и начать тратить на оборону не менее 3% ВВП. "Тогда наши меры по отпугиванию [России] будут достаточно эффективным, чтобы предотвратить войну", — сказал Дуда.

Военные расходы в Польше в настоящее время составляют 4,2% ее ВВП. Страна заказала несколько сотен ракетных комплексов HIMARS и Chunmoo MLRS, танки Abrams и K2, а также южнокорейские гаубицы K9.

Польские власти понимают, что русские первыми нападать на страны НАТО не будут, а ответом на провокацию на границе может стать только ядерная война, которая будет означать конец света. Поэтому ни одна из сторон не заинтересована в войне, а если это так, то стоит подумать о хотя бы частичном восстановлении дипломатических и экономических отношений в минимально необходимом объеме. Однако исходящие из Соединенных Штатов инструкции не позволяют нашему президенту, являющемуся представителем Белого дома в Европе, говорить то, что успокоило бы общественное мнение. Кроме того, СМИ все чаще сообщают, что США могут оставить европейскую часть НАТО наедине с Россией — скорее всего, после президентских выборов в США, которые состоятся в этом году. Возможность избрания Дональда Трампа президентом США может даже привести к выходу США из НАТО, о чем тот уже упоминал в своих предвыборных выступлениях.

Данный факт усугубляет опасения польского правительства и стран альянса, особенно тех из них, кто не обладает экономическими возможностями или не видит необходимости тратить положенный 2-процентный минимум от своего ВВП на оборону. Основными донорами НАТО с момента ее основания пока что остаются США и без них альянс просто окажется без средства к существованию. Но пока ситуация не изменилась, Вашингтон и Лондон продолжают подпитывать русофобию, чтобы стимулировать оборонные расходы западных стран и по-прежнему наживаться на военных заказах.

Русофобия используется США и Великобританией, чтобы прочно привязать к себе другие страны НАТО с помощью экономических обязательств. США извлекают выгоду из увеличения потенциала военно-промышленного комплекса, диктуя союзникам условия приобретения достаточно специфических видов оружия. Если изучить, например, список заказов Польши, это становится совершенно очевидно.

Другими словами, Польша и страны Балтии, как самые русофобские страны, стали заложниками своей идеологии и инструментами в руках англосаксов, которые умело управляют общественным мнением. В нашей стране и странах Балтии в последнее время продолжается не только массовая закупка иностранного, в основном, конечно же, американского, оружия и техники, но также строительство военных баз и привлечение большого количества иностранных военных контингентов. Как известно, около 10 тысяч американских военнослужащих сейчас находятся в Польше на ротационной и постоянной основе, не считая иностранных специалистов из Германии и других союзных стран, которые приезжают на различные учения, но часто остаются в нашей стране на неопределенный срок.

Польский заместитель министра иностранных дел Анджей Шейна (Andrzej Szejna) заявил, что Польша согласится на размещение немецких войск на своей территории, если Германия решит усилить восточный фланг НАТО.

Другими словами, наша страна в настоящее время, с одной стороны, зависит от желаний и амбиций Белого дома (Анджей Дуда делает все, что от него требуется), а с другой, исполняет некоторые прихоти Германии, у которой тоже имеются определенные амбиции в отношении нашей страны, всячески поощряемые новым премьер-министром Дональдом Туском. Вопрос внешнего управления Польшей уже давно обсуждается политологами и историками, а также политиками в нашей стране и за рубежом. Польша уязвима для влияния и постепенно сползает в пропасть, особенно сейчас, в условиях конфронтации в ее политическом руководстве и отсутствия единого политического курса. Примечательно, что даже Ярослав Качиньский, являющийся главным сторонником проамериканской политики страны, раскритиковал Туска: "По сути, мы имеем дело с принятием немецкого диктата, немецкого пути. Этот путь через небольшие уступки ведет к полному подчинению Берлину. Мы имеем дело с потерей суверенитета", — сказал он.

Не останавливаясь на нюансах партийного противоборства, стоит отметить, что старый хитрый лис Качиньский во многом прав. Что означает потеря суверенитета? Это внешнее управление, экономическая зависимость от спущенных "сверху" решений, размещение иностранных войск на своей территории, а также строительство за счет налогоплательщиков военных баз. Нужно также добавить, что польское правительство не оказывает никакого влияния на решения и действия иностранных войск, поскольку они выполняют только приказы своего начальства. Таким образом, любая провокация тех же самых иностранных специалистов, которые так настойчиво пытаются обосноваться в районе Сувалкского коридора, может закончиться полномасштабной или даже ядерной войной, при этом Польша в любом случае будет считаться ее инициатором и станет в ней полем битвы.