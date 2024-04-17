Сражен «Булатом»: ИИ поможет обнаружить вражеские беспилотники

Разработчики усовершенствовали детектор дронов, широко используемый в зоне СВО

К серийному производству готовится новая версия детектора дронов «Булат», выяснили «Известия». В нее интегрирован искусственный интеллект, который обучили сканированию более 150 уникальных частотных сигнатур различных БПЛА, рассказали разработчики «Булата» — команда волонтеров 3mx. Новация позволяет повысить чувствительность аппаратуры и при этом снизить количество ложных срабатываний. Применение искусственного интеллекта в дрон-детекторах — перспективное направление, поскольку он лучше оператора справляется с выделением слабого электромагнитного сигнала в общем потоке, особенно на фоне помех, отмечают эксперты. О новой разработке «народного» ВПК — в материале «Известий».

Внедрение ИИ в военные устройства

Дрон-детектор «Булат» четвертой версии с искусственным интеллектом запустят в серийное производство к концу мая. Об этом «Известиям» рассказал директор по развитию команды 3mx Сергей Шандобыло.

Встроенный ИИ может отличать сигналы БПЛА от беспроводных сетей — WiFi-роутеров, Bluetooth-устройств, станций сотовой связи — даже в случае наложения их сигналов друг на друга в определенной полосе частот. Он также способен определять дроны с передатчиками низкой мощности, сигналы которых трудноразличимы на фоне помех в эфире.

Дрон-детектор «Булат», 4-я версия Источник изображения: Фото: пресс-служба Команды 3mx

— Сначала мы вручную сделали несколько экземпляров, условно, спаяли на коленке все компоненты на самодельной плате, — отметил он. — Затем проверили, работает устройство или нет. Прошли испытания, и по их результатам Министерство обороны рекомендовало «Булат» v.4 к закупке. Поэтому мы запускаем его в серию. И сейчас уже на заводском станке будут наноситься компоненты на плату.

Испытания проходили как в измерительных лабораториях команды 3mx, так и на полигонах.

— Разработанный нашей командой искусственный интеллект уже обучен сканированию более чем 150 уникальных сигнатур различных типов беспилотников, — подчеркнул Сергей Шандобыло.

Четвертая версия детектора охватывает широкий диапазон частот: от 300 до 6200 МГц.

Дополнительные удобства

В комплект к «Булату» команда 3mx создала устройство индивидуального оповещения «Таир», которое также выйдет в серию в конце мая. Оно выполнено в виде наручных смарт-часов, автоматически подключается по беспроводной связи Bluetooth Low Energy и работает на дистанции до 30 м от детектора.

При обнаружении беспилотника «Булат» v.4 отправляет все данные на дисплей «Таира». В результате на экране часов отображаются тип или марка дрона, его частота и время последней детекции. «Таир» может отображать информацию со всех «Булатов» v.4 или только с привязанного детектора.

«Булат», 4-я версия Источник изображения: Фото: пресс-служба Команды 3mx

Устройство также оповещает об обнаружении дрона вибросигналом.

Преимущества искусственного интеллекта

Сейчас идет очень серьезное технологическое соревнование между Россией и коллективным Западом, включающее в себя разработку военной продукции с использованием ИИ, рассказал «Известиям» исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ, доктор физико-математических наук Александр Родин.

— Искусственный интеллект — это не панацея от FPV-дронов, но это необходимая технология, — объяснил он. — Мы уже научились реализовывать ее на довольно простой и дешевой электронике, поэтому препятствий масштабированию и массовому распространению на сегодняшний день просто нет. Однако именно в создании дрон-детекторов с ИИ у противника опыта больше. ВСУ используют мобильный телефон, кладут его в скворечник, чтобы защитить от дождя, и вешают на дерево. Сейчас вся территория Украина утыкана ими. Как только их дрон-детектор слышит звук нашей «Герани», он передает это дальше в единую систему, которая определяет траекторию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

При этом, по словам Александра Родина, наши инженеры опережают противника в применении ИИ в FPV-дронах.

Особенность искусственного интеллекта — в его самообучении. То есть обстановка меняется, появляются новые нюансы в сигналах, и он учится выделять эти вещи среди общего информационного шума, пояснил военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Видя что-то непонятное несколько раз, ИИ с помощью оператора, который говорит: «Да, это проблема», может постепенно научиться понимать, что такого рода аномалии — это новый дрон, — уточнил он. — Это важно, потому что ручная работа такого рода трудозатратна. Но учить этому, допустим, компьютеры 1980-х, 1990-х, 2000-х невозможно, потому что им надо четко и ясно описать правила. А искусственному интеллекту надо описать некий общий алгоритм, и дальше он, накапливая опыт, начинает учиться сам.

Предыдущие версии

«Булат» был создан в 2023 году. От идеи до выпуска первого серийного образца прошло два месяца — один месяц шла разработка, еще один команда выводила его в серийное производство. И все версии пользовались спросом на передовой, подчеркнул Сергей Шандобыло.

— Как только мы выпустили третью версию «Булата», вторую мы сняли с производства. К третьей версии производим сейчас дополнительный модуль. Он помогает прибору увеличить спектр обнаруживаемых беспилотников, — объяснил он.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

При обнаружении БПЛА устройство оповещает пользователя вибрацией и световой индикацией. Модуль передает сведения всем устройствам «Булат», которые находятся в пределах 30 м от него.

Дрон-детектор работает в пассивном режиме, сканируя радиочастотный спектр на 360 градусов, без излучения в эфир. Реагирует только на БПЛА, исключая ложные срабатывания на иные источники сигнала. Обнаруживает их на расстоянии до 1,5 км.

Взломали, изучили, создали

В команду 3mx входят инженеры с многолетним опытом в радиоэлектронике, связи, разработке и производстве устройств и датчиков различной сложности. Сосредоточившись на нескольких направлениях, они пытаются удовлетворить потребности наших бойцов в обнаружении и обезвреживание БПЛА.

— С начала СВО мы анализировали рынок, изучая, что есть на текущий момент, как справляются эти средства. Узнали, что есть устройства наших производителей, но они зачастую дорогие и мелкосерийные. Из-за этого простой боец на передовой, которому хочется защитить себя, потратив свои собственные сбережения, не может этого сделать. Либо не хватает денег, либо ему просто не продают из-за поставок только в Министерство обороны, — рассказал директор по развитию.

Солдат ВФУ Источник изображения: Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Команда 3mx начала закупать иностранные аналоги, изучать их, вскрывать, взламывать. А уже на основе полученных знаний приступили к производству собственного оборудования. По словам Сергея Шандобыло, первоначально делали антидроновые ружья в промышленном количестве, сейчас несколько тысяч «Айрат-100» работает на передовой, далее разработали детектор дронов «Булат», первую версию начали поставлять более года назад.

Юлия Леонова

Денис Гриценко